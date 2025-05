FANTASY LIFE i : La Voleuse de temps enregistre un bon départ avec 500 000 ventes en deux jours

Tandis qu’un DLC gratuit arrive prochainement

LEVEL-5 entame plutôt bien son planning de sortie avec le cap symbolique du demi-million de ventes atteint en deux jours pour FANTASY LIFE i : La Voleuse de temps. Avant l’arrivée du prochain Inazuma Eleven et du tant attendu épisode inédit de Professeur Layton, c’est donc une bonne nouvelle, annoncée sur le site officiel du jeu.

Le RPG aux graphismes adorables et aux moult activités a donc déjà plu à pas mal de monde, chose que l’on doit notamment à une disponibilité sur toutes les plateformes et à cheval sur deux générations. On rappelle d’ailleurs que celle-ci s’étoffera aussi via une arrivée sur Switch 2 plus tard dans l’année.

Et en guise de rappel supplémentaire, le RPG de LEVEL-5 a rapidement prévu une mise à jour gratuite « Update the World! ». On y trouvera de nouvelles recettes ainsi que du contenu exploitant l’usage d’armes de qualité la plus rare.

FANTASY LIFE i : La Voleuse de temps est disponible sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, PS4, Switch. Les dates exactes de la version Switch 2 et du DLC restent inconnues.