Fantasy Life i: La Voleuse de temps aura bientôt droit à un mode roguelike en monde ouvert

Un DLC gratuit qui n’a pas encore de date

« Fantasy Life » et « roguelike » ne sont pas des choses que l’on pensait écrire dans la même phrase, et pourtant. Level-5 annonce aujourd’hui qu’une mise à jour gratuite majkeure est en préparation pour Fantasy Life i: La Voleuse de temps, sous le nom de « Update The World ». Un DLC bien particulier puisqu’il va transformer Ginormosia en monde ouvert avec un soupçon de roguelike. On ne sait pas encore réellement ce que cela veut dire ni comment cela va se matérialiser, mais on imagine que l’expérience plutôt cosy du jeu sera assez différente ici.

Ce DLC nous permettra aussi de mettre la main sur des objets inédits et des nouveaux équipements, en plus d’autres choses comme des emotes et des coupes de cheveux supplémentaires. Un nouveau personnage sera aussi introduit, visible ci-dessous, et on imagine que c’est par lui que viendra toute la justification autour de ce nouveau mode, qui n’a pas encore de date de sortie.

Fantasy Life i: La Voleuse de temps est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. Par ailleurs, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de rentrer le code cadeau du million d’exemplaires vendues, « AF579XS2 », pour obtenir quelques récompenses en jeu.