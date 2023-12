Suicide Squad: Kill the Justice League pourra être joué en mode hors-ligne, mais seulement bien après le lancement

Une mise à jour devrait permettre de jouer sans se connecter

De passage lors de la cérémonie de Geoff Keighley, Suicide Squad: Kill the Justice League a présenté un nouveau trailer qui a mis l’accent sur la déchéance des super-héros de la Justice League, tombés sous la coupe de Brainiac. On voit donc notre bande de bras cassés lutter tant bien que mal contre Superman et compagnie, qui ne sont plus tout à fait eux-mêmes.

En marge de la diffusion de ce trailer, Rocksteady a partagé via son serveur Discord (relayé par VGC) une update sur la question de la connexion obligatoire pour profiter du jeu. Une fonctionnalité épineuse qui soulève beaucoup de critiques, ce que le studio entend bien. Il indique donc travailler sur un moyen de jouer au titre en mode hors ligne, tout en prévenant que cela n’arrivera pas pour le lancement. Cette mise à jour devrait tout de même arriver en 2024 :

« Nous sommes heureux de confirmer que nous prévoyons d’ajouter un mode histoire hors-ligne qui donnera aux joueurs la possibilité de découvrir la campagne principale sans connexion Internet. Nous prévoyons de sortir cette mise à jour en 2024 et fournirons plus de détails dès que possible. »

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain.