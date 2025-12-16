Sucker Punch (Ghost of Yotei) change de PDG, Brian Fleming s’en va après presque trente ans passés au sein du studio

Passage de flambeau à la nouvelle génération

Juste avant le passage à l’an 2026, Sucker Punch s’apprête à clore un grand chapitre avec le départ de Brian Fleming, l’un des cofondateurs du studio à qui l’on doit les séries Sly Cooper, InFamous ou Ghost of. Un départ préparé de longue date si l’on en croit l’article publié par PlayStation aujourd’hui, qui dévoile que Fleming a travaillé toute l’année pour faire en sorte d’assurer sa succession de la manière la plus sereine possible.

Il sera remplacé assez rapidement, dès le 1er janvier, par non pas une, mais deux personnes, à savoir Jason Connell et Adrian Bentley. Le premier a notamment été le co-directeur créatif de Ghost of Tsushima et sa suite (et qui sera remplacé à ce poste par Nate Fox), tandis que le second est connu pour son travail en tant que directeur technique. PlayStation déclare :

« La vision et le leadership de Brian ont façonné la culture de créativité et de collaboration du studio et ont posé des bases solides sur lesquelles Jason, Adrian et toute l’équipe s’appuieront pour bâtir l’avenir. Sucker Punch fait partie de la famille PlayStation depuis 2000 et propose sans cesse des univers inoubliables et des personnages attachants aux joueurs du monde entier. Du charme espiègle de Sly Cooper à la narration audacieuse et cinématographique de « Ghost », l’engagement du studio envers l’innovation et la qualité continue de définir les standards de l’expérience PlayStation. Sous la direction de Jason et Adrian, Sucker Punch reste déterminé à créer de nouvelles aventures qui captiveront l’imagination des joueurs du monde entier. »

Un sacré changement qui indique une nouvelle ère pour le studio, avec des co-PDG plus jeunes. Reste à voir quelle direction Sucker Punch prendra à l’avenir.