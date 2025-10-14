Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose

Un jeu à la fois, tous les 5 ans

Dans une interview accordée à VGC, Fleming est revenu sur les ambitions de Sucker Punch post-Ghost of Yotei. Contrairement à un Insomniac Games qui peut gérer plusieurs projets à la fois, Sucker Punch veut se concentrer sur un jeu après l’autre. Et Fleming évoque même la possibilité d’un retour de Sly pour le prochain projet, même si le nom de la licence n’est lancé que comme une hypothèse comme une autre :

« En vérité, quoi que nous fassions ensuite, qu’il s’agisse de continuer Ghost ou de revenir à Sly, la décision est vraiment limitée par, encore une fois, notre souci de concentration et de temps, ce qui signifie que nous ne pouvons faire qu’une seule chose à la fois. Si nous étions doués pour jongler avec quatre projets, oui, nous ferions un remaster, et nous ferions une autre chose, puis une autre, jusqu’à développer une autre pour les fans qui serait très populaire… Mais nous ne pouvons faire qu’une seule chose. »

Fleming veut faire comprendre que développer un jeu demande à Sucker Punch un engagement d’environ 5 ans, et que malgré toutes les bonnes idées possibles, il ne peut en choisir qu’une seule. Une manière de tempérer les attentes, même si certains fans seront rassurés de voir que Sly est toujours considéré comme une possibilité au sein du studio. Mais on ne misera pas pour autant beaucoup dessus.