Street Fighter 6 dépasse les 6 millions d’exemplaires vendus

En route pour devenir l’épisode le plus vendu de la saga ?

Lors de son dernier bilan, Capcom affirmait avoir vendu 5,7 millions de Street Fighter 6 (chiffre arrêté au 30 septembre). Un chiffre pas tout à fait rond, mais il n’aura pas fallu attendre trop longtemps pour vendre 300 000 exemplaires de plus. L’éditeur peut maintenant se féliciter d’avoir écoulé 6 millions de copies de son jeu à travers le monde, ce qui n’est pas un mince exploit.

Si l’on se fie au classement interne des ventes chez Capcom, on voit que Street Fighter 6 est déjà le 16ème jeu le plus vendu de l’éditeur. Alors, certes, en comparaison aux nouveaux Resident Evil et autre Monster Hunter du moment, le chiffre n’a pas de quoi impressionner, mais à l’échelle de la saga, l’exploit est bien notable. Avec ses 6 millions d’exemplaires vendus, il se rapproche de la version de base de Street Fighter 2, en ayant en ligne de mire les 7,9 millions de Street Fighter V. Il lui faudra encore un peu de temps pour y arriver, mais en sachant que le jeu s’est écoulé à presque deux millions d’exemplaires depuis un an, bien aidé par la sortie de sa version Switch 2, le cinquième épisode sera logiquement battu d’ici quelques mois/années.