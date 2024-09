Street Fighter 6 passe un nouveau cap s’étant vendu à 4 millions de copies

Capcom a annoncé aujourd’hui que Street Fighter 6 s’est écoulé à 4 millions d’exemplaires, ce qui n’est pas rien. Il lui aura fallu presque neuf mois pour vendre 1 million de copies puisqu’il avait atteint le cap des 3 millions en janvier dernier.

Signe de la bonne santé du jeu, qui lui permet d’ailleurs de rattraper Mortal Kombat 1 qui a atteint ce stade des 4 millions de jeux vendus le mois dernier, et qui a quant à lui du mal à tenir la cadence. En comparaison, Tekken 8 s’est vendu à 2 millions d’exemplaires lors de son premier mois de commercialisation, et on ignore à quel stade il se situe aujourd’hui.

🎉 We're excited to announce that Street Fighter 6 has sold over 4 million units globally! 🎉

Thank you for playing and for helping us reach this milestone! We hope you're excited for the future of SF6 as we intend to release more content and hold more events! pic.twitter.com/VWEztf8IL8

— Street Fighter (@StreetFighter) September 5, 2024