Stellar Blade : Une fuite révèle une sortie PC pour le 11 juin, une Complete Edition arrivera le même jour sur PC et PS5

Eve s’élève sur PC

On doit le coup d’œil au Reddit dédié à Stellar Blade et le leak ne fait pas vraiment de doute. On y voit un trailer de deux minutes mêlant images de gameplay et cinématiques, tout en reprenant les atouts de la version PC. Amélioration de la résolution des textures et du framerate via le Nvidia DLSS 4 et l’AMD FSR 3, on savait déjà que la technique serait au rendez-vous. À cela s’ajoute un support d’affichage en ultrawide (de 5:4 à 32:9) et une prise en charge de la DualSense avec ses retours haptiques et ses gâchettes adaptatives.

Mais les nouveautés se situent aussi au niveau du contenu. On apprend qu’un doublage japonais et chinois seront ajoutés pour l’occasion et que nous aurons même droit d’affronter Mann, un nouveau boss. Evidemment de nouvelles tenues s’ajouteront à toutes celles déjà présentes, et ce ne sont pas moins de 25 nouveaux skins qui seront intégrés.

Au-delà cette version PC, c’est donc aussi une Complete Edition qui s’annonce. Une version qui arrivera aussi sur PS5, et un patch peut être raisonnablement espéré pour le contenu supplémentaire des détenteurs et détentrices du jeu de base. Des lunettes, des boucles d’oreille et la tenue « Planet Diving » blanche intégreront les bonus de précommande, tandis qu’un pack Fluffy Bear et la tenue « Planet Diving » noire constituent les bonus de la Complete Edition. Enfin, les deux DLC « NieR Automata » et « Goddess of Victory: Nikke » seront inclus dans cette version.

En attente de la confirmation de Shift Up et PlayStation, Stellar Blade PC et la Complete Edition PC et PS5 débarqueront donc le 11 juin.