Stellar Blade : La version PC se montre dans une vidéo en 4K et avec le support DLSS 4

EVE ira plus vite que vos yeux

Avec cette nouvelle vidéo publiée par Nvidia, on obtient un nouveau coup d’œil sur la version PC de Stellar Blade prévue pour le mois de juin (sans date plus précise pour le moment), qui sera donc compatible avec la technologie DLSS 4.

De quoi la rendre nettement plus fluide qu’auparavant, avec un compteur d’images par seconde qui s’affole complètement. Pas certain que vous ayez nécessairement besoin de jouer au titre en plus de 330 fps pour l’apprécier comme il se doit, mais cela ne vous fera certainement pas de mal.

Stellar Blade n’a pas été le seul jeu choisi pour illustrer les merveilles du DLSS 4, puisque Nvidia a aussi voulu mettre en avant quelques jeux comme Lost Soul Aside et Tides of Annihilation, deux autres titres qui offriront un rendement inégalé sur PC, si l’on possède la machine (et l’écran) qui va avec.