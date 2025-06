Stellar Blade cartonne déjà sur Steam et fait mieux que tous les autres jeux solo édités par Sony sur la plateforme

La version Steam pourrait bien dépasser la version PS5 en peu de temps

Aucun chiffre de ventes n’a été donné par Shift Up concernant ce portage PC de Stellar Blade, qui n’est de toute façon disponible que depuis hier. Mais on peut déjà jeter un œil aux chiffres fournis par SteamDB, qui recense le nombre de personnes jouant au titre à un moment précis. On remarque alors que le plus grand pic de fréquentation est à 156 647 personnes au moment où l’on écrit ces lignes, alors que le compteur monte. Pour un jeu solo sorti il y a plus d’un sur PS5, ce résultat est presque hors-norme, signe que tout un marché attendait que le jeu soit disponible sur PC plutôt que sur consoles.

Avec cela, Stellar Blade devient le jeu édité par Sony à connaitre le plus haut pic de fréquentation sur Steam, loin devant les jeux des PlayStation Studios. Il dépasse Ghost of Tsushima (77 000), mais si l’on étend la comparaison avec des jeux coopératifs et multi, il est pour l’instant (et c’est logique) loin derrière Helldivers 2 et ses plus de 458 000 personnes.

Une belle récompense pour Shift Up qui a en plus de cela signé un portage plus que correct, ce qui se ressent également dans les évaluations Steam du jeu.