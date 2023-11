Steam va intégrer une fonction pour vous laisser cacher certains jeux sur votre profil

Plus besoin de dire que vous avez confondu Waifu Impact avec Genshin Impact

Vous n’avez pas envie que l’on puisse vous voir sur Steam en train de vivre votre meilleure vie sur Rise of Kong ou de jouer à des titres interdits aux moins de 18 ans un peu olé-olé ? C’est votre choix et ce sera bientôt possible, si l’on en croit PC Gamer qui a relayé une information en provenance de SteamDB. Une fonctionnalité permettant de marquer certains jeux comme étant privés serait en chemin sur la plateforme de Valve, et permettrait ainsi de masque ces titres complètement sur votre profil, même par vos amis. En cochant cette option pour un jeu, il serait ainsi impossible de voir que vous possédez ce titre, et vos amis ne recevront pas de notifications lorsque vous le lancerez.

Idéal pour rester discret, et nul doute que ce genre d’option servira avant tout à masquer les jeux les plus « étonnants » de Steam. On ne sait en revanche pas quand elle sera mise en place puisque Valve n’a pas encore officialisé la chose, même si ça ne devrait pas tarder.