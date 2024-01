Sans surprise, c’est Baldur’s Gate 3 qui a obtenu la récompense la plus prestigieuse avec le trophée du meilleur jeu de l’année, en plus de celui du jeu exceptionnel en récits. Le titre de Larian montre une nouvelle fois qu’il était un incontournable de cette année, mais il n’est pas le seul jeu mis en avant ici. Voici la liste des gagnants aux Steam Awards :

Voir Red Dead Redemption 2 être récompensé pour le meilleur suivi alors que le jeu n’a droit qu’à peu de mises à jour ces derniers temps a en effet de quoi interroger. Mais il faut croire que la communauté du jeu s’est mobilisée, au même titre que celle de Starfield, récompensé pour le titre du gameplay le plus innovant. La nomination du jeu de Bethesda dans cette catégorie avait déjà fait réagir, et sa victoire amène donc beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux. Mais après tout, c’est le public qui décide ici.

We're thrilled to announce that #Starfield has won Most Innovative Gameplay in the Steam Awards! pic.twitter.com/yTaIbEZbfY

— Starfield (@StarfieldGame) January 2, 2024