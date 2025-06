Un State of Play aura lieu ce mercredi 4 juin à 23 heures, avec 40 minutes d’infos sur les futurs jeux PS5

Quels jeux sont à prévoir pour ce State of Play ?

Il y aura donc bien un State of Play cette semaine, et il arrive d’ici peu de temps. Sony nous donne rendez-vous pour demain, mercredi 4 juin, à 23 heures (heure de Paris). Et pour cette édition, Sony a visiblement pas mal de choses à nous montrer puisque l’émission devrait durer environ 40 minutes, soit la moyenne haute d’un State of Play.

Mais c’est tout ce que l’on sait pour le moment concernant le programme, puisque Sony n’a laissé aucun autre indice et se contente de dire que les jeux montrés proviendront du monde entier. Autrement dit, autant de chances de retrouver des jeux PlayStation Studios que des jeux d’éditeurs tiers.

En interne, on mise forcément sur une présence de Ghost of Yotei à quelques mois de son lancement, tandis que des nouvelles images de Saros seraient bienvenues. Est-ce que Sony se risquera à parler de Marathon et Fairgames, ça, ça reste à voir étant donné l’état alarmant du marché des jeux service chez le constructeur. Chez les éditeurs tiers, tout le monde semble prévoir une « petite » annonce de la part de Capcom, avec un Resident Evil 9 qui fait l’objet de nombreuses rumeurs. Là encore, tout reste à prouver.

Ce State of Play sera à suivre sur YouTube et Twitch, et si vous ne pouvez/voulez pas la regarder en live, vous retrouverez évidemment un résumé complet de l’émission sur notre site dès la fin de la diffusion, avec toutes les annonces importantes à retenir.