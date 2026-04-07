Lorsque la première vidéo de State of Decay 3 est sortie, le jeu n’existait tout simplement pas

Une note d’intention, plus qu’une promesse

Lorsqu’un jeu n’est pas encore prêt à être montré au public, il n’est pas rare de voir les studios recourir à la technique de la bande-annonce en images de synthèse. Cependant, dans le cas de State of Decay 3, cette solution a été choisie car le jeu en question n’existait même pas, alors qu’il n’était encore qu’une idée, qu’un concept :

« Pour cette bande-annonce, il n’y avait pas vraiment de jeu ni d’équipe de développement quand on travaillait dessus, c’était vraiment au tout début. Le jeu n’était encore qu’un document Word. […] Elle représentait, je pense, un concept, nos réflexions de l’époque sur ce qui pourrait être intéressant à explorer dans State of Decay 3. Et maintenant que nous avons eu l’occasion de constituer une équipe et de commencer le développement du jeu, certains de ces éléments, je pense, seront conservés dans la version finale, tandis que d’autres disparaîtront, comme par exemple, nous n’aurons pas d’animaux zombies. »

Ce qui n’est pas non plus complètement inédit dans l’industrie, tant les exemples sont nombreux (Cyberpunk 2077 dévoilé en 2013 par exemple). De quoi rappeler qu’il est bon de ne pas s’emballer face à ce genre de vidéos tant elles ne sont pas représentatives des jeux, surtout lorsque ceux-ci n’existent pas encore comme dans le cas de State of Decay 3. Mais à l’époque de sa diffusion, tout cela, le public ne le savait pas forcément, et Xbox et Undead Labs ont nourri des attentes qui ont endommagé l’image du jeu.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’on entend parler de cette fameuse vidéo qui a surpris les employés du studio eux-mêmes lors de sa diffusion. Une enquête menée par Kotaku en 2022 avait aussi mis en lumière les nombreux problèmes internes chez Undead Labs, avec beaucoup de sexisme, de népotisme, et de management compliqué sans réelle direction à suivre. Des années plus tard, le jeu réapparaît enfin, mais à voir dans quel état et si tout ce qui a été pointé du doigt a été réglé depuis ou non.