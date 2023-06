Starfield : Oui, la version physique du jeu sur Xbox Series contiendra bien un disque

Starfield devrait sans doute faire un carton dans le Xbox Game Pass, mais certaines personnes veulent profiter du jeu dans sa version physique. Pendant un moment, un doute s’est installé autour de la présence d’un disque dans cette édition, mais tout cela n’était qu’un malentendu.

Bethesda a donc confirmé que oui, l’édition standard physique de Starfield sur Xbox Series disposera bien d’un disque. Ce qui ne sera pas le cas de la version standard sur PC, comme c’est souvent le cas, ni des versions collectors Xbox et PC. Le seul moyen d’avoir le jeu sur disque passera donc par la version standard physique du titre sur Xbox, ce qui est toujours mieux que rien (coucou à Alan Wake 2).

Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.

Hi, please review the site for info on release editions: https://t.co/S4xkEpcS1l

Starfield Standard Edition is included with Xbox Game Pass. Game disc included with physical purchases of Xbox Standard Edition. Game code included with physical purchases on PC Standard edition.

— Bethesda Support (@BethesdaSupport) June 26, 2023