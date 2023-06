Alan Wake 2 : Remedy tente de justifier la sortie uniquement en numérique du jeu

N’y avait-il pas d’autres solutions ?

Durant les Play Days du Summer Game Fest, où nous avons pu assister à une démo de gameplay inédite réservée à la presse, Eurogamer a profité de son passage pour questionner Remedy à propos de cette sortie en dématérialisé pour le jeu. Kyle Rowley, réalisateur de cet épisode, explique que cela a été décidé pour accorder plus de temps au studio afin de peaufiner le titre :

« En tant que créatifs, évidemment, en passant au numérique uniquement, cela nous laisse plus de temps pour peaufiner le jeu. Un nombre important de semaines en fait. Parce que sinon, un jeu qui sort sur disque, il doit forcément être jouable en l’état sans patch. Nous ne voulions pas sortir quelque chose dont nous n’étions pas fiers et auquel les joueurs ne voudraient pas jouer. Donc j’espère que de cette façon nous pourrons vous donner une meilleure version du jeu. »

Entre le moment où un jeu passe « gold » et le moment où il est vendu en rayon, il se passe effectivement plusieurs semaines sur lesquelles les studios travaillent sur les fameux patchs day one. Un temps qui sera ici utilisé pour peaufiner le jeu sans que la version sur disque soit « incomplète » donc.

On peut l’entendre, mais on pourrait aussi raisonner en se demandant pourquoi le jeu ne prend tout simplement pas quelques semaines en plus pour compenser cela et s’assurer une sortie physique. La réalité de l’industrie étant ce qu’elle est, c’est forcément un peu candide mais cela profiterait énormément au jeu qui en l’état, va se retrouver noyé parmi les grosses sorties d’octobre, entre Assassin’s Creed Mirage, Super Mario Bros Wonder ou Marvel’s Spider-Man 2. Même si les publics de ces jeux sont différents, il est certain que le jeu gagnerait à être décalé, ne serait-ce que sur quelques jours.

Mais on comprend aussi que ce n’est pas uniquement la décision de Remedy, car Epic Games a un rôle à jouer dans cela. Sam Lake, directeur créatif, affirme que cette idée est commune à Remedy et Epic, et que le timing de sortie leur convenait à tous les deux. Reste à voir si une sortie en décalée pour la version physique est envisageable ou non, étant donné la raison invoquée ici. En rappelant que THQ Nordic leur tend la main…

Pour rappel, Alan Wake 2 est prévu pour le 17 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.