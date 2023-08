Starfield est passé gold et ne devrait plus être repoussé, le préchargement sera disponible dès demain

Attachez votre ceinture, le vaisseau décollera à la bonne heure

Bonne nouvelle, votre départ dans l’espace infini ne sera pas reporté. Starfield arrivera bien en temps et en heure, puisqu’il vient de passer gold et est donc prêt pour sa sortie le 6 septembre prochain. Une date désormais fixée dans le marbre, même si l’accès anticipé du jeu démarrera quant à lui le 1er septembre, pour les plus pressés.

Ce qui vous laisse entre deux à trois semaines pour terminer votre backlog, mais aussi tout ce temps pour pré-télécharger le jeu sur votre Xbox et sur votre PC. Dès demain, le 17 août, celles et ceux qui ont précommandé le jeu pourront débuter le préchargement le jeu afin d’être prêt comme jamais dès la sortie du jeu. Ce qui est très utile pour les plus petites connexions, car Starfield est loin d’être un jeu léger. Vous aurez donc peut-être besoin de plusieurs jours pour télécharger l’entièreté du jeu, alors autant s’y prendre le plus tôt possible.

En revanche, si vous comptez y jouer sur Steam, il faudra attendre le 30 août prochain pour pré-télécharger le titre.

Prepare for launch.#Starfield has gone gold! Preloads begin tomorrow for @Xbox X|S and Windows PC and August 30 for Steam. pic.twitter.com/LC8xJnI8WN — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) August 16, 2023

Starfield sortira sur PC et Xbox Series, et sera directement disponible dans le Xbox Game Pass.