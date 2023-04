Star Wars Jedi Survivor : Préparez-vous à faire de la place sur votre PC, le jeu pèsera 155 Go

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Star Wars Jedi Survivor ?

On ne parle pas d’une rumeur ici mais bien d’une donnée officielle. Il vous faudra au minimum 155 Go d’espace libre pour installer Star Wars Jedi Survivor sur votre PC. Un beau bébé comme on dit, même si on ignore encore si le jeu sera aussi lourd sur consoles. Voilà qui n’aide pas les petites connexions, mais il fera un peu plus de cadeaux pour les petites configurations.

Electronic Arts a dévoilé les configs minimales et recommandées pour Star Wars Jedi Survivor et si le jeu se montre naturellement gourmand, il reste nettement plus accessible que certains autres AAA sortis dernièrement. Voici les configurations officielles :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits RAM : 8 Go

8 Go Caractéristiques du processeur : 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur : Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700

Ryzen 5 1400 / Intel Core i7-7700 Carte graphique : Radeon RX 580 / Nvidia GTX 1070

Radeon RX 580 / Nvidia GTX 1070 Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Espace disque : 155 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits RAM : 16 Go

16 Go Caractéristiques du processeur : 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur : Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K Carte graphique : RX 6700 XT / Nvidia RTX2070

RX 6700 XT / Nvidia RTX2070 Caractéristiques de la carte graphique : DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Stockage : SSD 155 Go

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.