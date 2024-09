EA nous montre à quoi va ressembler Star Wars Jedi Survivor sur PS4 Pro

Vous n’avez pas mal lu, nous n’avons pas mal écrit : pas question de parler de la PS5 Pro ici, mais de la PS4 Pro. Nous sommes bien en 2024 et certains éditeurs continuent de promouvoir leurs jeux via l’ancienne génération, car après tout, tout le monde n’a pas le budget trop important demandé par la génération actuelle, qui n’a pas la décence de baisser ses tarifs. Les jeux qui sortent sur les deux générations sont donc encore légion, même si c’est à rebours. Star Wars Jedi Survivor n’avait par exemple pas eu droit à des versions PS4 et Xbox One au lancement, mais il se retrappera dans quelques jours.