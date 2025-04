Respawn : EA annule deux projets, 100 licenciements affectent les équipes d’Apex Legends et de Star Wars Jedi

Deux projets annulés afin de mettre la priorité sur Apex et Star Wars

Dans un communiqué diffusé sur X, Respawn a expliqué avoir pris « la difficile décision de se retirer de deux projets en incubation et de procéder à des ajustements ciblés au sein des équipes Apex Legends et Star Wars Jedi ». Le site américain IGN donne plus de précisions et affirme que plus de 100 employés sont touchés par des licenciements. EA assure accompagner les salariés concernés dans la recherche de nouvelles opportunités internes pendant une période de 30 jours.

Parmi les projets annulés figure un jeu multijoueur en ligne en incubation depuis plusieurs années. Certains développeurs de cette équipe ont été redirigés vers d’autres projets majeurs d’EA, notamment Iron Man chez Motive Studios et le prochain Battlefield. On comprend ainsi qu’Electronic Arts ne veut plus prendre de risques sur des projets trop hasardeux au niveau de la rentabilité financière et préfère miser sur ses licences les plus lucratives. Respawn va ainsi concentrer ses ressources sur :

​Le maintien et l’évolution d’Apex Legends, avec une mise à jour majeure baptisée « Apex 2.0 » en préparation​

Le développement du prochain épisode de Star Wars Jedi

La collaboration avec Bit Reactor sur Star Wars: Zero Company

Parallèlement (toujours selon IGN), Daniel Suarez, ancien Vice-président senior des opérations, a été promu directeur général de Respawn, succédant à Vince Zampella qui conserve un rôle de supervision élargi en tant que directeur général et vice-président exécutif pour Battlefield et Respawn. On espère que les personnes touchées parviendront à retomber sur leurs pieds.