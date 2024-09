EA indique que le « chapitre final » de la saga Star Wars Jedi est bien en préparation chez Respawn

Il aura fallu attendre plus d’un an pour que les possesseurs de consoles PS4 et Xbox One puissent jouer à Star War Jedi Survivor, dont le portage est sorti hier sur ces consoles. Maintenant que celui-ci est évacué, Electronic Arts et Respawn préparent bien entendu la suite de cette saga très lucrative. Elle était d’ailleurs présente lors de la conférence d’EA auprès de ses investisseurs hier soir, afin de confirmer ce que l’on savait plus ou moins déjà.