Après la période de pandémie et les nombreuses pénuries, il peut être difficile de s’y retrouver en matière de composants pour PC. Vous voulez jouer au dernier gros jeu du moment ? Avoir les 60 FPS stables partout ? Du Raytracing et/ou de la 4K à pleine puissance ? Voici un guide d’achat complet qui va vous permettre de trouver les meilleures cartes graphiques pour vous. Toutefois, avant de passer à la sélection de GPU, il faut savoir quelques notions afin de ne pas se tromper et bien vérifier si la carte qui vous fait de l’œil pourra s’insérer dans votre configuration ou encore répondre à vos besoins. Inutile d’avoir une carte assez puissante pour de la 4K si votre écran n’est pas compatible par exemple. Voici donc les points importants à connaître.

Bien choisir sa carte graphique en fonction de son budget ?

Surtout en ce moment, le prix d’une carte graphique devient le critère numéro un de sélection. Il est difficile d’avoir une vision figée de la gamme étant donné que le marché fluctue constamment en fonction des sorties de nouvelles cartes ou encore de facteurs extérieurs comme la pénurie de composants. On peut tout de même diviser les cartes graphiques en trois catégories de budget :

Budget élevé : Pour ceux qui veulent la crème de la crème en matière de performances. Généralement, cela veut dire que l’on veut jouer aux derniers gros jeux AAA en 4K avec du Raytracing et un framerate qui se situe à 60 FPS et plus.

Pour les plus petits budgets

RTX 3050

Si vous voulez jouer à la plupart des jeux en 1080p avec un budget tournant autour des 300€, la RTX 3050 est un excellent choix pour profiter d’une large gamme de titres tels que Counter Strike : Global Offensive, League of Legends, Apex Legends, Fortnite et bon nombre de jeux solos.

RX 6600 XT

Grâce au FSR et au fait que la RTX 3050 n’est pas vraiment un bon choix pour profiter pleinement du Raytracing et du DLSS, la RX 6600 XT est sans doute la meilleure carte graphique pour jouer en 1080p sur PC. Si jamais votre budget est un poil plus élevé, vous pouvez opter pour une 6650 XT un peu plus puissante et qui reste un excellent rapport qualité/prix.

Pour les budgets moyens

RTX 3060 Ti

La RTX 3060 Ti est typiquement le meilleur des deux mondes pour profiter de vos jeux en 1080p et (modérément) en 1440p sans trop de soucis. Sa petite taille est également un atout afin qu’elle puisse être installée facilement dans un boîtier.

RTX 3070 Ti

La RTX 3070 Ti est l’une des meilleures cartes graphiques pour profiter à fond de vos jeux en 1440p sans compromis tout en profitant du Raytracing modérément. C’est également un excellent choix pour user de la technologie DLSS de NVIDIA.

RX 6700 XT

Si vous souhaitez une bonne alternative à la RTX 3070 Ti, la RX 6700 XT s’impose comme un excellent choix d’autant qu’elle est moins coûteuse. Vous pouvez également envisager une RX 6750 XT si vous avez les moyens de mettre un peu plus de budget.

Pour les budgets élevés

RTX 4080

La RTX 4080 est la carte de tous les excès (à moins d’opter pour la démesure avec la 4090). Avec elle, pratiquement aucun jeu ne vous résistera et vous pourrez profiter de la 4K dans les meilleures conditions possibles notamment grâce au DLSS 3. La carte graphique par excellence pour les gros budgets.

RX 7900 XT

Si la RTX 4080 est encore trop chère malgré un budget élevé, la RX 7900 XT est la meilleur alternative grâce à des performances excellentes pour un prix bien moins élevé. Les jeux en 4K/60 FPS seront facilement à portée de main.

Déterminer vos besoins

Voici ce que vous devez déterminer avant d’acheter votre carte graphique et donc avant que l’on parle budget. Voici les principaux points que vous devez avoir en tête pour l’achat d’une carte graphique.

Les jeux

Bien évidemment, si vous souhaiter faire l’acquisition d’une carte graphique, c’est que vous voulez jouer à certains jeux en particulier. Pas besoin de se ruiner si le ou les jeux que l’on vise ne sont pas très gourmands, et au contraire il est bon de ne pas gaspiller son argent pour investir directement sur quelque chose de costaud et durable si vous souhaitez faire tourner les derniers AAA du moment. Pour savoir si une carte graphique convient à votre jeu, il vous suffit de regarder les configurations recommandées pour chacun d’eux. Par ailleurs, on vous conseille de vous baser sur les configurations recommandées et non « minimales » afin de jouer la sécurité. Elles sont très souvent affichées sur les sites officiels ou bien sur les pages d’achat tels que Steam, Epic Games Store ou GOG.com.

Afin de vous donner une bonne vision d’ensemble, voici dix jeux très populaires pouvant être joués sur des systèmes très modestes :

League of Legends

Fortnite

Rocket League

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Minecraft

World of Warcraft

Overwatch

Apex Legends

Team Fortress 2

Avec une carte graphique standard ou à petit budget, vous serez normalement capable de faire tourner ce genre de jeux correctement et le plus souvent à fond (en mettant au maximum les éléments graphiques présents dans les options d’un jeu). Si les jeux récents sont ceux qui vous intéressent, les configurations requises ne seront pas toujours suffisantes d’où les points suivants que l’on vous détaille.

La résolution

La résolution désigne le nombre de pixels affichés sur un écran. Elle est mesurée en nombre de pixels horizontalement et verticalement comme le 1920 x 1080 ou le 3840 x 2160. Plus la résolution est haute et plus le nombre de pixels affichés est élevé, ce qui entraîne une image plus détaillée et plus nette. Ainsi, une résolution élevée demandera plus de ressources à votre carte graphique. Bien qu’il en existe d’autres, voici les trois résolutions principales pour jouer confortablement sur PC :

Le 1080p ou 1920 x 1080

ou 1920 x 1080 Le 1440p ou 2560 x 1440

ou 2560 x 1440 La 4K ou 3840 x 2160

Vous devez ainsi faire en sorte que votre écran soit compatible avec la résolution que vous visez. La majorité des écrans actuels affichent au moins une résolution en 1080p donc il vous faudra surtout bien faire attention pour du jeu en 1440p ou en 4K. Notez toutefois que d’autres éléments entrent en jeu lors de l’achat d’un écran comme la fréquence.

Les FPS (ou images par seconde)

Les FPS (Frame per second ou Frame rate) ou images par seconde en français, déterminent la fluidité d’un jeu. Plus les FPS sont élevés et plus votre confort visuel augmente. Il est recommandé d’avoir au moins 60 FPS pour n’importe quel jeu afin d’en profiter pleinement, toutefois certains joueurs plus exigeants cherchent à atteindre des nombres plus élevés comme les 120 FPS notamment. Sachez toutefois que la différence à l’œil nu entre les 60 FPS et les 120 FPS n’est pas toujours flagrante selon les jeux. Il faut donc bien veiller à ce que votre carte graphique puisse faire tourner les jeux que vous souhaitez faire à 60 FPS minimum.

Le Raytracing

Le raytracing est une technique de rendu en temps réel utilisée pour simuler la lumière et les ombres dans les jeux. Elle permet d’avoir des graphismes plus réalistes avec des effets de lumière et d’ombre plus naturels, ainsi que des reflets plus détaillés. Pour le moment, il s’agit clairement d’un gros bonus destiné aux joueurs très exigeants graphiquement. Cette technologie offre un rendu excellent, mais consomme énormément les ressources de votre carte graphique. En activant cette fonction dans un jeu, cela peut considérablement réduire les performances (notamment les FPS évoqués précédemment) et encore plus si vous jouez avec une résolution élevée. Pour pleinement profiter du Raytracing, il faudra donc le plus souvent faire votre choix parmi les cartes graphiques les plus chères du marché.

Le Benchmark : une bonne solution pour avoir une bonne vue d’ensemble

Le benchmark est un test de performance utilisé pour évaluer les capacités d’une carte graphique. Concrètement, il s’agit de tester un jeu avec une configuration donnée. Les résultats du benchmark peuvent être comparés à d’autres cartes graphiques pour évaluer leur performance relative. Les marques de cartes graphiques vous permettent le plus souvent de comparer les GPU en fonction des jeux, de la résolution et des paramètres (basse, moyen, haut et ultra) en vous indiquant le nom de FPS moyen pour chacune d’elles. Les tests de cartes graphiques réalisés par la presse sont aussi un bon moyen de consulter du benshmark.

Prenons l’exemple du site officiel AMD ci-dessous avec une comparaison entre la gamme AMD Radeon RX 6950 XT et la gamme GeForce RTX série 30. Vous pouvez observer les performances des cartes parmi un choix de jeux, de résolutions et de paramètres. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons pris le jeu Forza Horizon 5 en 4K avec des paramètres « Extreme ». L’outil nous affiche ainsi le nombre de FPS moyen pour chaque carte graphique.

Veuillez toutefois faire très attention à la configuration complète lors d’un benchmark. Dans l’exemple ci-dessus, on nous indique bien que le processeur est un AMD Ryzen de la série 5000 et que la mémoire RAM est de 16 Go DDR4. Gardez bien en tête que ces composants influent également sur les performances d’un jeu.

Comment bien choisir sa carte graphique pour le jeu ?

Maintenant que l’on a déterminé ses besoins en matière de jeu et de performances, voyons les points essentiels pour bien choisir votre carte graphique. Votre PC a bien évidemment besoin d’autres composants pour fonctionner, mais les prérequis ne s’arrêtent pas là. Voici donc les paramètres à prendre en compte pour bien choisir votre carte graphique :

La taille : Veillez bien à connaitre les dimensions de la carte graphique que vous convoitez afin qu’elle puisse rentrer facilement dans votre boîtier PC.

Veillez bien à connaitre les dimensions de la carte graphique que vous convoitez afin qu’elle puisse rentrer facilement dans votre boîtier PC. L’alimentation : Pour fonctionner, votre carte graphique aura besoin de beaucoup d’énergie. Le plus souvent, une recommandation (un nombre en watts) est spécifié, mais veuillez bien prendre en compte également la consommation des autres composants de votre PC afin d’opter pour une alimentation suffisamment puissante pour l’ensemble de votre machine.

Pour fonctionner, votre carte graphique aura besoin de beaucoup d’énergie. Le plus souvent, une recommandation (un nombre en watts) est spécifié, mais veuillez bien prendre en compte également la consommation des autres composants de votre PC afin d’opter pour une alimentation suffisamment puissante pour l’ensemble de votre machine. La chaleur (ou TDP pour Thermal Design Power) : Le TDP est intimement lié à la consommation précédemment évoquée et à la chaleur émise par votre carte graphique. Il s’agit d’un indicateur qui mesure la quantité maximale de chaleur générée par la carte graphique sous des conditions élevées. Il est donc impératif de prendre en compte ce paramètre afin d’opter pour un bon système de refroidissement.

(ou TDP pour Thermal Design Power) : Le TDP est intimement lié à la consommation précédemment évoquée et à la chaleur émise par votre carte graphique. Il s’agit d’un indicateur qui mesure la quantité maximale de chaleur générée par la carte graphique sous des conditions élevées. Il est donc impératif de prendre en compte ce paramètre afin d’opter pour un bon système de refroidissement. La mémoire vidéo (ou VRAM) : La mémoire vidéo est une mémoire dédiée sur une carte graphique qui stocke les données graphiques nécessaires pour afficher des images à l’écran. Elle se mesure en « Go ». Plus la quantité de VRAM est importante, plus la carte graphique peut gérer des images complexes et des jeux à forte résolution.

(ou VRAM) : La mémoire vidéo est une mémoire dédiée sur une carte graphique qui stocke les données graphiques nécessaires pour afficher des images à l’écran. Elle se mesure en « Go ». Plus la quantité de VRAM est importante, plus la carte graphique peut gérer des images complexes et des jeux à forte résolution. Les ports : Il est important de vérifier que la connectique de la carte graphique est compatible avec l’écran et les autres périphériques. Aujourd’hui, la norme en matière de périphériques concerne surtout le HDMI et le DisplayPort. Si jamais vous voulez par exemple intégrer plusieurs écrans, il faut bien vérifier que votre carte graphique dispose d’assez de ports.

NVIDIA VS AMD : les deux principaux acteurs du secteur

NVIDIA et AMD sont deux des principaux constructeurs de cartes graphiques pour jouer sur PC (et même pour les consoles de salon d’ailleurs). Chacun d’eux propose une gamme de produits avec différents niveaux de performance et de fonctionnalités. Bien que ces fabricants proposent leurs propres gammes de GPU, d’autres marques comme MSI, Gigabyte, Sapphire ou Asus vendent également des cartes graphiques qui se basent sur les modèles de NVIDIA et AMD. Généralement, elles proposent des avantages ou différences au niveau de l’alimentation ou du refroidissement.

NVDIA et AMD sont généralement au coude à coude sur le marché des cartes graphiques. De plus, ils offrent tous un support logiciel complet qui vous permet de garder vos pilotes graphiques à jour. La concurrence entre ces deux entités les pousse à se dépasser et à proposer toujours plus d’avantages pour les joueurs. Il n’est pas question ici de prendre parti pour l’un ou pour l’autre, cependant il faut admettre que ces dernières années, NVIDIA et AMD possèdent des avantages et inconvénients que l’autre n’a pas.

NVIDIA et AMD : avantages et inconvénients

NVIDIA a par exemple été souvent avant-gardiste en matière de nouvelle technologie et propose des cartes graphiques très haut de gamme en fonction des besoins (joueurs, professionnels, créateurs de contenu…). Elle a par exemple été pionnière en ce qui concerne le Raytracing et l’intelligence artificielle avec sa fameuse technologie DLSS. La marque a tout de même de gros inconvénients notamment en ce qui concerne les prix très élevés et des GPU qui chauffent un peu plus par rapport à son concurrent.

Vous l’aurez compris, la force d’AMD réside dans ses cartes offrant généralement un très bon rapport qualité/prix et un système de refroidissement plus performant. Les GPU offrent également des performances élevées pour jouer aux derniers gros jeux du moment. En revanche, elle reste encore en deçà en ce qui concerne le raytracing sans oublier que sa gamme est moins garnie que son concurrent. Elle a su tout de même trouver une bonne alternative au DLSS de NVIDIA en développant sa propre technologie FSR. Mais au fait, c’est quoi le DLSS et le FSR ?

DLSS vs FSR : deux formidables technologies pour améliorer les performances

Parmi les fonctionnalités exclusives de chaque marque, nous avons en tête de liste les technologies DLSS pour NVIDIA et FSR pour AMD.

Le DLSS (ou Deep Learning Super Sampling) est une technologie servant à augmenter les performances graphiques des jeux en réduisant la quantité de travail effectué par la carte graphique. Le DLSS utilise l’intelligence artificielle pour remplacer les images à une résolution plus faible avec des images à une résolution plus élevée. Un jeu peut ainsi tourner en 1080p et être mis à l’échelle en 4K grâce au DLSS.

Le FSR (ou FidelityFX Super Resolution) est une technologie servant à augmenter les performances graphiques des jeux et fait plus ou moins la même chose que le DLSS. Il réduit aussi la pression exercée par votre carte graphique en utilisant une combinaison d’algorithmes pour améliorer la qualité visuelle et les performances de vos jeux.

Si on devait comparer les deux technologies, on dirait que le DLSS de NVIDIA est considéré comme étant plus avancé en termes de fonctionnalités et de qualité visuelle tandis que le FSR d’AMD est considéré comme étant plus flexible et compatible avec une gamme plus large de jeux et de GPU. Le DLSS de NVIDIA est en effet uniquement compatible avec la gamme de GPU RTX.