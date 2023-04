Star Wars Jedi Survivor : Les premiers retours sont là, une suite qui surpasse Jedi: Fallen Order ?

Une suite pleine de promesse

Les personnes sur place ont donc pu jouer environ 3 heures à ce nouvel épisode, qui semble avoir conquis tout le monde. Eurogamer termine sa preview en indiquant que Respawn a « appris toutes les bonnes leçons » par rapport au premier opus, avec une exploration plus naturelle, un scénario intriguant et des combats plus sympathiques.

Concernant ces derniers, on peut lire sur le PlayStation Blog que Cal pourra maintenant adopter cinq postures de combats, déjà vues en vidéo :

Sabre à une main : Posture classique

: Posture classique Double sabre : Un sabre à la Dark Maul comme dans le premier opus

: Un sabre à la Dark Maul comme dans le premier opus Un sabre dans chaque main : Qui serait réservé à des combats demandant pas mal d’agilité

: Qui serait réservé à des combats demandant pas mal d’agilité Sabre avec une garde : Un sabre façon Kylo Ren, qui sera plus lourd mais plus puissant

: Un sabre façon Kylo Ren, qui sera plus lourd mais plus puissant Blaster : Cal pourra maintenant tirer sur les ennemis à distance, avec un sabre dans une autre main

Stig Asmussen, réalisateur du jeu, indique que la montée en puissance de Cal se ressentira plus tôt que dans le premier épisode, afin de montrer qu’il est désormais un vrai maitre Jedi maintenant. Parmi les nouveaux pouvoirs qu’il possèdera on retrouvera une capacité utilisant la Force qui manipule l’esprit des ennemis pour les faire combattre entre eux.

Côté exploration, il semblerait bien que le jeu adopte une structure similaire à un God of War, avec par exemple la planète Koboh qui est un mini-monde ouvert, avec une ville pour rencontrer des PNJ, des temples à trouver (des Chambres Jedi) et des puzzles à dénicher. On pourra même avoir notre propre QG qui sera visiblement personnalisable, avec des éléments de town-building. En parlant de personnalisation, cet aspect sera plus poussé que jamais pour le sabre et les vêtements de Cal, et même pour sa barbe et ses cheveux.

Vous trouverez ci-dessous de nouvelles images de gameplay en provenance de la vidéo de Fextralife, pour illustrer tous les détails cités précédemment.

Vous pouvez retrouver d’autres aperçus, la plupart étant enthousiastes, chez Kotaku ou encore Wccftech. Et si vous souhaitez avoir des impressions en français, on vous renvoie vers la preview de nos collègues de MGG ou celle de Jeux Vidéo Magazine. Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.