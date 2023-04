Star Wars Jedi Survivor : La version PC fait polémique, EA et Respawn promettent de vite la corriger

Le portage cassé de trop

Décidément, les portages PC sont à la traîne en ce début d’année. Entre Wild Hearts, Wo Long: Fallen Dynasty ou même The Last of Us: Part I, la communauté PC n’est pas très gâté et Star Wars Jedi: Survivor vient compléter la liste. EA entend bien la colère des joueurs et des joueuses et l’a fait savoir avec un message sur les réseaux sociaux.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

Dans celui-ci, toute l’équipe ayant travaillé sur le jeu s’excuse des problèmes rencontrés sur la version PC tout en indiquant être en train de travailler sur des correctifs qui devraient pouvoir s’appliquer à un grand nombre de configurations. Des patchs sont bel et bien en route donc, et ils ne seront pas de trop puisque Digital Foundry n’hésite pas à qualifier cette version de pire portage PC de l’année 2023, avec des problèmes importants de framerate et d’optimisation sur des configurations spécifiques.

On pourra également rajouter que même sur consoles, ce n’est pas la joie, avec le mode Performances de la version PS5 qui n’est pas du tout optimal, comme nous le précisions dans notre test. Espérons aussi que les versions consoles profitent rapidement de patchs pour régler tout cela.

Pour en savoir plus sur Star Wars Jedi: Survivor, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.