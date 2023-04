The Last of Us Part I : Le pire portage PC de Sony ?

Enième portage d’un jeu PlayStation sur PC, The Last of Us arrive après un Returnal ou un Spider-Man qui jouissent d’un portage de qualité, mais en ce qui concerne Les derniers d’entre nous, Première partie, c’est une tout autre histoire car, le jeu souffre d’un portage complétement raté nécessitant de nombreux patchs pour pouvoir être joué convenablement. C’est à se demander si après tous les portages de Sony, ce The Last of Us Part I ne serait pas le pire d’entre tous ne rendant ainsi pas honneur à ce chef-d’œuvre vidéoludique.

Conditions de Test : Nous avons joué au jeu pendant 5h à partir d’une version envoyée par l’éditeur, sur une machine équipée d’une RTX 3060, 32GB de RAM, et d’un AMZ Ryzen 7 5800X, le tout avec une résolution en 1080p en étant bloqué à 60 FPS maximum en qualité élevée/ultra.

Un chef-d’œuvre qui reste intemporel

The Last of Us Part I est un survival horror de type action à la troisième personne qui nous plonge dans l’univers post-apocalyptique de Naughty Dog. Nous sommes dans un monde où l’humanité est en voie d’extinction suite à une pandémie mondiale provoquée par un champignon connu sous le nom de Cordyceps.

Nous suivons notre duo iconique, Joel et Ellie, vingt ans après le début de cette pandémie qui transforme la population en horde d’infectés. Nos deux protagonistes parcourent les Etats-Unis dans le but de trouver un moyen d’obtenir un remède pour sauver l’humanité de l’extinction.

A noter que, le soft bénéficie d’un DLC qui est compris dans l’achat du jeu. Ce dernier se nomme Left Behind et permet de prolonger l’expérience du joueur ou de la joueuse sur environ trois heures de gameplay. Dans Left Behind on y suit notre jeune Ellie à un certain moment de son épopée avec Joel, qui alterne entre sa survie solitaire dans le présent et sa survie dans le passé en étant plongée dans ses douloureux flashbacks menant à sa morsure et à son immunité.

The Last of Bug

Malheureusement notre Derniers d’entre nous – Première partie a souffert d’un lancement catastrophique car, le soft souffre d’une technique complétement aux fraises sur nos machines de compétition, lui donnant le droit d’arborer fièrement le statut « moyenne » dans les recommandations des joueurs sur Steam.

Si le jeu reste complètement bluffant au niveau des graphismes et des animations faciales comme sur PlayStation 5, il l’est tout de suite beaucoup moins quand on a le droit à un très long temps de chargement lorsque nous lançons notre partie, et ce à chaque fois que nous lançons le jeu, même sur un SSD NVMe vous ne pouvez pas y échapper.

On ajoute à cela des shaders qui mettent des heures à se charger la première fois. En effet, de notre côté nous sommes restés à attendre une heure et demie dans le menu du jeu pour les charger car sinon, nous aurions eu le droit à de magnifiques temps de chargement toutes les cinq minutes stoppant directement le jeu, même en pleine cinématique.

En plus de tout cela, on assiste à une optimisation complétement cassée, même avec une RTX 3060 nous avions eu du mal à maintenir un 60fps constant en 1080p avec une qualité élevée/ultra et le DLSS d’activé. Puis viennent des bugs qui peuvent être totalement hilarants ou bien qui peuvent détruire votre jeu en le faisant crasher à de nombreuses répétitions, dans le pire des cas.

Fort heureusement, Naughty Dog a annoncé travailler durement pour corriger tous les problèmes de la version PC mais cela aurait pu être évité, surtout quand le jeu subit un report. Sinon en ce qui concerne la Dualsense, celle-ci fonctionne à merveille comme à chaque fois sur les portages PC de Sony, elle garde les mêmes fonctionnalités que sur la version PlayStation 5 de The Last of Us Part I.

Configurations

Vous l’aurez compris, en attendant les nombreux patchs à venir, The Last of Us Part I va vous demander d’avoir un PC de compétition si vous voulez le faire tourner correctement. Nous vous recommandons donc d’attendre quelques semaines avant de vous prendre le jeu, afin que ce dernier puisse recevoir les mises à jour nécessaires pour être joué dans de meilleures conditions.

En tout cas, voici donc les configurations minimales et recommandées pour faire tourner le soft :

Minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 1909)

Windows 10 64-bit (version 1909) Processeur : AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core I7-4770K

AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core I7-4770K Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) AMD Radeon RX 470 (4 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB) AMD Radeon RX 470 (4 GB) Espace disque : 100 GB d’espace disque disponible

Recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit (version 1909)

Windows 10 64-bit (version 1909) Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core I7-8700

AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core I7-8700 Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 5700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 5700 XT Espace disque : 100 GB d’espace disque disponible