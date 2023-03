Wo Long: Fallen Dynasty fait un bon démarrage sur PC, mais les performances de cette version sont critiquées

Wo Long: Fallen Dynasty faisait partie des jeux les plus attendus du mois, principalement grâce à la promesse d’y retrouver un successeur spirituel de Sekiro qui aurait aussi hérité des qualités de la saga Nioh. Puisque le titre était très surveillé, il a logiquement bien débuté sa carrière avec des chiffres impressionnants déjà recensés sur SteamDB. Mais ce lancement ne se fait pas sans heurt, puisque la version PC est d’ores et déjà pointée du doigt à cause de ses performances discutables.

Un patch est en chemin pour la version PC

Team Ninja et Koei Tecmo peuvent d’abord se réjouir de voir que cette nouvelle licence parvient à attirer beaucoup de monde sur Steam. Comme le souligne Eurogamer, sur la plateforme de Valve, Wo Long: Fallen Dynasty enregistre déjà un pic à plus de 75 906 personnes connectées en même temps sur le jeu, ce qui est presque deux fois plus que le pic de Nioh 2.

Mais avant de sabrer le champagne, le studio doit d’abord s’occuper de cette version PC qui rencontre quelques soucis et qui est la cible de nombreuses reviews négatives sur Steam. L’équipe en a bien conscience puisqu’elle n’a pas tardé à communiquer officiellement sur le sujet via Twitter :

« Nous enquêtons sur les divers rapports de bugs que nous avons reçus et nous nous préparons à publier prochainement un patch qui améliorera le fonctionnement de la caméra lors de l’utilisation d’une souris, ainsi que d’autres problèmes. Nous annoncerons des détails supplémentaires dès qu’ils seront disponibles. »

Un patch est donc en route pour la version PC, ce qui devrait en rassurer plus d’un.

Wo Long: Fallen Dynasty est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series (directement compris dans le Xbox Game Pass). N’hésitez pas à consulter notre test du jeu ou notre guide du débutant pour en savoir plus.