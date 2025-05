STALKER: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition débarque le 20 mai sur PC, PS5 et Xbox Series

Un univers désolé et hostile plus beau que jamais

Avant que STALKER 2: Heart of Chornobyl ne sorte, il y a eu énormément de péripéties, sans parler de la guerre en Ukraine toujours en cours. Mais si l’attente de cette suite fut aussi grande, c’est parce qu’une première trilogie s’est développée vers la fin des années 2000. Trois épisodes qui forment la STALKER: Legends of the Zone Trilogy.

Regroupant donc Shadow of Chernobyl, Clear Sky et Call of Prypiat tout en leur apportant une seconde jeunesse, la compilation a d’abord débarqué sur PS4 et Xbox One avant d’arriver sur Switch. Plus d’un an après, GSC Game World, le studio ukrainien derrière la licence, a décidé de l’amener sur la génération actuelle.

Outre les améliorations de la trilogie, comprenant des modèles 3D retravaillés, un éclairage et des reflets améliorés, ou encore des cinématiques pré-rendues en 4K, les versions PS5 et Xbox Series amènent de nouveaux modes graphiques :

Sur Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Qualité (4K native / 30 images par seconde) Équilibré (4K upscalée / 40 images par seconde) Performance (4K upscalée / 60 images par seconde) Ultra Performance (2k upscalée / 120 images par seconde)



Sur Xbox Series S Qualité (2K native / 30 images par seconde) Équilibré (2K upscalé/40 images par seconde) Performance (1080p / 60 images par seconde)



On soulignera enfin le support du clavier/souris pour PS5 et Xbox Series, et que le support de mods concernera aussi bien le PC que les versions console. Dernière bonne nouvelle, si vous possédez déjà la trilogie sur les autres plateformes, l’upgrade sera gratuit. Sinon, le prix reste à 39,99 € pour le bundle complet, et à 19,99 € par jeu.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition sortira donc le 20 mai sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez également que les versions PS4 et PS5 de la compilation débarqueront aussi dans le PlayStation Plus Extra, toujours le 20 mai,