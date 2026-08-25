Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre

Des versions consoles s’ajoutent

Voilà maintenant plusieurs mois que Well Dweller, le prochain titre de Kyle Thompson et Top Hat Studios, s’est doté d’une démo sur Steam afin d’avoir un premier aperçu de cette prochaine aventure sombre. Le metroidvania a des informations supplémentaires à nous partager quant à sa sortie, et il nous les donne au terme d’un nouveau trailer.

Durant la vidéo, on en profite pour voir notre petit héros Lueur en action, alors qu’il mène une quête pour brûler une méchante reine afin de sauver sa famille. À l’aide de sa précieuse allumette, il est capable de se battre, mais aussi de la planter dans une paroi afin de rebondir dessus pour sauter plus haut. D’autres mouvements pourront être appris afin d’approfondir l’exploration, comme la possibilité de grimper.

On a aussi un bref aperçu de la map et des différents biomes proposés, et il y a visiblement de quoi faire. On rencontrera aussi des personnages aussi bizarres les uns que les autres avec, on imagine, des quêtes annexes à mener auprès de la plupart d’entre eux. Bref, ça sent le bon vieux metroidvania.

L’information principale de la vidéo reste, premièrement, que Well Dweller sortira le 22 septembre sur PC (via Steam et GOG) et Switch. Et, deuxièmement, les versions PS5, Xbox Series, Switch 2 viennent de se rajouter aux plateformes concernées par la sortie. Le titre sera même disponible Day One sur le Game Pass.