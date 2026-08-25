Well Dweller, le nouveau metroidvania de Kyle Thompson (Crypt Custodian), allumera le feu le 22 septembre

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C’était l’été dernier, lors d’un Nintendo Indie World, que Well Dweller a été annoncé. Après Islets et Crypt Custodian, Kyle Thompson revient avec un autre metroidvania, cette fois-ci en 2D horizontale, toujours avec cette volonté de faire se côtoyer le mignon et le sombre. Grâce à un nouveau trailer, on apprend que la sortie est pour bientôt puisqu’il rejoint la longue liste des titres à paraître en septembre.

Well Dweller // Source : Top Hat Studios

Des versions consoles s’ajoutent

Voilà maintenant plusieurs mois que Well Dweller, le prochain titre de Kyle Thompson et Top Hat Studios, s’est doté d’une démo sur Steam afin d’avoir un premier aperçu de cette prochaine aventure sombre. Le metroidvania a des informations supplémentaires à nous partager quant à sa sortie, et il nous les donne au terme d’un nouveau trailer.

Durant la vidéo, on en profite pour voir notre petit héros Lueur en action, alors qu’il mène une quête pour brûler une méchante reine afin de sauver sa famille. À l’aide de sa précieuse allumette, il est capable de se battre, mais aussi de la planter dans une paroi afin de rebondir dessus pour sauter plus haut. D’autres mouvements pourront être appris afin d’approfondir l’exploration, comme la possibilité de grimper.

On a aussi un bref aperçu de la map et des différents biomes proposés, et il y a visiblement de quoi faire. On rencontrera aussi des personnages aussi bizarres les uns que les autres avec, on imagine, des quêtes annexes à mener auprès de la plupart d’entre eux. Bref, ça sent le bon vieux metroidvania.

L’information principale de la vidéo reste, premièrement, que Well Dweller sortira le 22 septembre sur PC (via Steam et GOG) et Switch. Et, deuxièmement, les versions PS5, Xbox Series, Switch 2 viennent de se rajouter aux plateformes concernées par la sortie. Le titre sera même disponible Day One sur le Game Pass.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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