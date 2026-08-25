Trine 6: Together in Time est repoussé au 4 mars 2027 suite aux retours d’un playtest privé

Deux modes de casse-tête notamment au programme

Ce n’est pas parce que l’on a un bagage garni de cinq jeux que l’on reste assis sur ses certitudes. Frozenbyte a cette humilité et l’a bien compris avec les derniers retours de joueurs et de joueuses sur Trine 6: Together in Time. À l’issue de ce playtest privé, les impressions ont été globalement positives mais il demeure des points sur lesquels l’équipe de développement souhaite travailler.

Sur les réseaux, un message a été publié pour récapituler les retours, indiquer les axes d’amélioration, et annoncer la nouvelle date de sortie. Rendez-vous désormais le 4 mars 2027 pour jouer aux nouvelles aventures de Pontius, Amadeus et Zoya.

Trine 6 is delayed to March 4, 2027 (from Sept 17, 2026) trineseries.com/2026/08/24/t… — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2026-08-24T17:31:56.655Z

Voici ce que dit le communiqué en question :

« Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites, ont joué et ont partagé leurs retours au cours de notre récent playtest privé. Grâce à vous, nous avons désormais une vision bien plus claire sur ce qui fonctionne et ce sur quoi Trine 6 peut s’améliorer. Nous allons prendre davantage de temps pour intégrer une toute nouvelle manière d’aborder les énigmes tout au long du jeu, donner à nos héros davantage d’opportunités de briller, et améliorer le combat, le comportement de la caméra, la prise en main et les mécaniques de multijoueur en ligne. »

Six mois semblent donc constituer le temps supplémentaire adéquat pour tendre vers ce que l’équipe de développement souhaite livrer comme expérience :

« Nous sommes conscients que cela implique de devoir attendre encore un peu, mais nous assurons que le délai supplémentaire nous permettra de concrétiser vos suggestions et de finalement créer une aventure encore meilleure pour les fans de longue date, les joueurs qui découvrent Trine pour la première fois, ainsi que tous les autres. »

En tête des axes d’amélioration, nous aurons donc deux modes d’énigme, « Freestyle » et « Classic », dont des aperçus ont été publiés discrètement sur Youtube. Tous les détails des retours du playtest sont à retrouver sur le site Trine Series.

Trine 6: Together in Time est désormais attendu le 4 mars 2027 sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.