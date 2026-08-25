GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek

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L’ambiance est des plus anxiogènes pour Rockstar et Take-Two, et les 48 heures nous séparant du trailer Netflix leur semble être des années. La ou les personnes derrière Cyberleek courent toujours, d’autres leaks peuvent encore surgir n’importe quand, et a minima ceux déjà existants sont passés devant presque toutes les paires d’yeux possibles et continuent de circuler. Pour mettre la main sur le coupable de ces fuites, Take-Two a demandé par voie judiciaire à Microsoft et Discord de coopérer. Si le premier a acquiescé sans problèmes, le deuxième n’a visiblement pas encore reçu de notification officielle.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Le destin de milliers de données en suspens

Autant Microsoft n’a pas tardé à aider Take-Two a trouver le ou les coupables derrière les fuites de GTA 6, autant ce n’est pas encore le cas de Discord. Ayant elle aussi fait l’objet d’un subpoena, une injonction judiciaire à produire une preuve ou délivrer des informations, la plateforme américaine de messagerie dit n’avoir encore rien reçu de tel officiellement.

C’est en tout cas ce que déclare son directeur marketing Ryan K. Rigney sur les réseaux sociaux :

« Je peux vous donner des nouvelles à ce sujet : Discord n’a pas encore reçu de subpoena de la part de Take Two. Quand ce sera le cas, nous en évaluerons la validité et la portée avant d’y répondre. »

Rappelons que ce subpoena implique de transmettre « toutes les informations d’identification associées aux comptes utilisateurs » membres d’une liste précise de serveurs Discord, dont celui de DarkViperAU, un streamer célèbre de la communauté GTA.

Cela concernait près de 100 000 utilisateurs pour lesquels Take-Two souhaiteraient avoir un regard sur les identifiants, les adresses mail d’inscription, les adresses IP, les numéros de téléphone, les comptes liés tels que Google ou Xbox, les identifiants d’appareils associés ou encore tout contenu OneDrive lié à GTA, Rockstar et bien sûr Cyberleek. Take-Two viendrait également se servir directement chez vous un café après avoir récupéré ce qu’il y avait d’intéressant dans le frigo.

Que des entités aient accès à nos infos, ça ne doit pas nous faire tomber de nos chaises, mais aujourd’hui, et vu l’absence de sécurité dont ont justement fait preuve Rockstar et Take-Two, beaucoup trop de personnes n’ayant rien à voir avec cette histoire restent donc en attente de savoir ce qu’il va en être du côté de Discord dans les prochains jours.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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