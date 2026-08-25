GTA 6 : Discord n’aurait pas encore reçu de demande officielle de Take-Two pour collaborer dans l’affaire Cyberleek

Le destin de milliers de données en suspens

Autant Microsoft n’a pas tardé à aider Take-Two a trouver le ou les coupables derrière les fuites de GTA 6, autant ce n’est pas encore le cas de Discord. Ayant elle aussi fait l’objet d’un subpoena, une injonction judiciaire à produire une preuve ou délivrer des informations, la plateforme américaine de messagerie dit n’avoir encore rien reçu de tel officiellement.

I can share an update on this: Discord has not yet been served with a subpoena from Take Two. When we do, we'll evaluate the validity and scope before responding. https://t.co/FshT3VlUCy — Ryan K. Rigney (@RKRigney) August 24, 2026

C’est en tout cas ce que déclare son directeur marketing Ryan K. Rigney sur les réseaux sociaux :

« Je peux vous donner des nouvelles à ce sujet : Discord n’a pas encore reçu de subpoena de la part de Take Two. Quand ce sera le cas, nous en évaluerons la validité et la portée avant d’y répondre. »

Rappelons que ce subpoena implique de transmettre « toutes les informations d’identification associées aux comptes utilisateurs » membres d’une liste précise de serveurs Discord, dont celui de DarkViperAU, un streamer célèbre de la communauté GTA.

Cela concernait près de 100 000 utilisateurs pour lesquels Take-Two souhaiteraient avoir un regard sur les identifiants, les adresses mail d’inscription, les adresses IP, les numéros de téléphone, les comptes liés tels que Google ou Xbox, les identifiants d’appareils associés ou encore tout contenu OneDrive lié à GTA, Rockstar et bien sûr Cyberleek. Take-Two viendrait également se servir directement chez vous un café après avoir récupéré ce qu’il y avait d’intéressant dans le frigo.

Que des entités aient accès à nos infos, ça ne doit pas nous faire tomber de nos chaises, mais aujourd’hui, et vu l’absence de sécurité dont ont justement fait preuve Rockstar et Take-Two, beaucoup trop de personnes n’ayant rien à voir avec cette histoire restent donc en attente de savoir ce qu’il va en être du côté de Discord dans les prochains jours.