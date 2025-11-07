Square Enix annonce une grande vague de licenciements, principalement aux Etats-Unis et en Europe

Le coupable n’est forcément celui que l’on croit

Bloomberg fait état d’une grande restructure dans la partie occidentale de Square Enix, avec un nombre encore indéterminé de postes supprimés, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les secteurs les plus touchés sont ceux du marketing ainsi que la partie éditoriale de Square Enix, ainsi que dans beaucoup d’autres domaines.

Alors naturellement, il sera facile de faire le lien avec l’autre actualité brûlante autour de Square Enix, qui souhaite que 70% du travail réalisé dans le secteur de l’assurance qualité soit fait par l’IA d’ici 2027, mais selon Jason Schreier, il ne faut pas y voir une connexion immédiate, dans la mesure où cette restructuration est surtout motivée par l’envie de relocaliser le centre de certaines opérations au Japon, plutôt qu’en Occident.

This layoff is not related to Square Enix saying earlier today that it is looking to automate QA testing with generative AI — this is consolidating publishing, marketing, sales, and other business operations from the US and Europe to Japan — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-11-06T20:03:18.934Z

Avec cette démarche, Square Enix espère économiser près de 19,6 millions de dollars, sans pour autant indiquer combien de personnes allaient se retrouver sur le carreau.