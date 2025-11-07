Square Enix annonce une grande vague de licenciements, principalement aux Etats-Unis et en Europe
Lors de son bilan trimestriel présenté hier, Square Enix a fait le point sur sa grande transformation qui s’étale sur trois ans, en montrant tous les effets positifs que cela avait sur les finances de l’entreprise dans le secteur des jeux HD, même si les chiffres globaux de l’entreprise sont moins folichons. Ce que l’éditeur s’est bien gardé de dire, c’est qu’il comptait procéder à une vague de licenciements pour accélérer sa rentabilité, notamment en supprimant de nombreux postes en Occident.
Le coupable n’est forcément celui que l’on croit
Bloomberg fait état d’une grande restructure dans la partie occidentale de Square Enix, avec un nombre encore indéterminé de postes supprimés, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les secteurs les plus touchés sont ceux du marketing ainsi que la partie éditoriale de Square Enix, ainsi que dans beaucoup d’autres domaines.
Alors naturellement, il sera facile de faire le lien avec l’autre actualité brûlante autour de Square Enix, qui souhaite que 70% du travail réalisé dans le secteur de l’assurance qualité soit fait par l’IA d’ici 2027, mais selon Jason Schreier, il ne faut pas y voir une connexion immédiate, dans la mesure où cette restructuration est surtout motivée par l’envie de relocaliser le centre de certaines opérations au Japon, plutôt qu’en Occident.
This layoff is not related to Square Enix saying earlier today that it is looking to automate QA testing with generative AI — this is consolidating publishing, marketing, sales, and other business operations from the US and Europe to Japan
— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-11-06T20:03:18.934Z
Avec cette démarche, Square Enix espère économiser près de 19,6 millions de dollars, sans pour autant indiquer combien de personnes allaient se retrouver sur le carreau.
