Square Enix admet avoir perdu le code source de Final Fantasy Tactics et a repris de zéro pour le remaster

Tout refaire pour tout améliorer

Perdre le code source d’un jeu était visiblement monnaie courante à l’époque, ce qui explique pourquoi tant de jeux n’ont pas eu droit à de nouvelles versions. Pour Final Fantasy Tactics, c’était aussi le cas, puisque Maehiro explique que les données de l’époque et le code source du jeu avaient disparu :

« C’était la norme à l’époque. Nous n’avions ni les effectifs ni les outils que nous avons aujourd’hui et nous développions nos jeux en remplaçant le code chaque fois que nous devions corriger un problème ou ajouter une nouvelle langue. »

Plusieurs solutions s’offraient alors à Square Enix pour retravailler sur Final Fantasy Tactics, mais l’éditeur a finalement choisir de repartir de zéro en recréant entièrement le jeu dans sa version classique, avant de l’optimiser pour les standards actuels :

« Étant donné que la version classique devait recréer fidèlement le jeu original, nous aurions pu simplement utiliser un émulateur, poursuit-il. Cette méthode ne nous aurait cependant pas permis d’effectuer quelque amélioration que ce soit, quand bien même l’objectif était de recréer le jeu original. Après réflexion, nous avons estimé que le meilleur moyen de nous assurer que le jeu soit d’une qualité digne d’un jeu moderne était encore de le récréer entièrement. »

C’est aussi l’une des raisons qui ont poussé à la réécriture des dialogues. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est donc loin d’être un remaster facile à produire et Square Enix semble y avoir consacré beaucoup de temps. Le jeu sera disponible le 30 septembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2.