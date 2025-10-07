Test Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Quand le remaster flirte avec la perfection

9.5

  • Une histoire d’une maturité exceptionnelle
  • Une mise en scène entièrement doublée
  • Le menu chronique
  • Un système de jobs légendaire
  • Des améliorations de confort bien pensées
  • Un rééquilibrage intelligent
  • Une direction artistique respectée et magnifiée
  • Un respect du matériau d’origine
  • Quelques imprécisions visuelles persistantes
  • L’absence du contenu PSP
9.5

Avec Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix ne s’est pas contenté de capitaliser sur la nostalgie. L’éditeur propose une relecture respectueuse mais ambitieuse, qui redonne toute sa force à l’un des tactical-RPG les plus influents. Entre une histoire d’une intensité dramatique rare, un gameplay toujours aussi brillant mais enfin libéré de ses lourdeurs, et un habillage technique qui sublime sans dénaturer, le jeu s’impose comme une version quasi définitive de l’aventure de Ramza et Delita. Certes, quelques imprécisions graphiques rappellent que le matériau d’origine a près de trente ans. Mais ces réserves pèsent bien peu face au travail colossal de restauration accompli. En définitive, ce remaster est plus qu’un hommage : c’est une renaissance pour l’un des meilleurs titres de la licence. Un retour en grâce qui prouve que les grandes histoires n’ont pas d’âge, et que certains jeux, comme les grandes tragédies, gagnent encore en puissance avec le temps.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

