Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien et passe la barre du million

Un bel exploit qui permet de réfléchir à la suite ?

Square Enix est aujourd’hui fier d’annoncer que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles dépasse maintenant le million d’exemplaires distribués dans le monde, en comptant également les versions dématérialisées du jeu. Ce qui n’est pas un mince exploit pour un RPG tactique de la sorte, surtout pour un remaster d’uin épisode assez méconnu du grand (grand) public.

Le producteur Kazutoyo Maehiro s’est empressé de remercier les fans :

« Toute l’équipe de développement vous est incroyablement reconnaissante, et nous considérons cet accueil positif comme une motivation pour continuer à envisager de futures mises à jour afin de rendre le jeu encore plus agréable et accessible à un public encore plus large. »

N’oublions pas non plus que Kazutoyo Maehiro avait déclaré que si ce remaster était un succès, cela ouvrait la voie à d’autres jeux de la sorte, comme Final Fantasy Tactics Advance ou Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift. Rien n’est encore acquis, mais voir le jeu se vendre correctement donnera sans doute des idées à Square Enix.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.