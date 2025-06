Final Fantasy Tactics : Le remaster changera une bonne partie du script, mais plus sur la forme que sur le fond

Une question de style pour faciliter le doublage

Interrogé à ce sujet par JPGames.de (et relayé par VGC), le scénariste de Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, a voulu clarifier les choses en indiquant que le script a certes changé (notamment en japonais), mais que ces ajustements sont surtout présents pour rendre les doublages plus naturels, avec des lignes de dialogues « plus phrasées » :

« L’objectif principal des mises à jour du script était de le faire passer de quelque chose qui est lu à quelque chose qui est écouté. C’est un peu comme la différence entre un roman et une pièce de théâtre : c’est la différence entre un texte que l’on suit du regard et un texte que l’on entend avec les oreilles. Le premier doit être plus facile à lire, et en japonais, cela se mesure en partie par la beauté des caractères écrits, notamment par l’équilibre entre hiragana et kanji. Le second laisse la place à l’interprète et cherche à mettre en valeur ses talents au maximum, parfois au détriment de la lisibilité et de la beauté esthétique. Nous avons donc modifié la quasi-totalité du script. Autrement dit, nous avons adopté une approche axée sur l’écoute afin de soutenir le nouveau doublage. »

Et sur le fond, est-ce que quelque chose a changé dans Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ? Peut-être un tout petit peu si l’on croit Matsuno, qui pense que son style a pu évoluer et que cela est lié à tout ce qu’il a traversé :

« Honnêtement, j’ai vieilli depuis que j’ai écrit le scénario de ce jeu, et mes perceptions ont évolué en conséquence. Il se peut que quelques modifications mineures dans la formulation de certaines lignes de dialogues reflètent cela. Si ma technique d’écriture s’est améliorée, tant mieux, mais si c’est juste que j’ai vieilli et que ma perception s’est émoussée, alors je suis désolé. »

Le message du jeu devrait donc rester le même, et est de toute façon plus actuel que jamais. Matsuno n’avait pas manqué de le souligner lors de l’annonce du remaster :

« Il y a près de 30 ans, l’effondrement de la bulle économique japonaise a englouti les institutions financières du pays sous des montagnes de créances douteuses, déclenchant une vague de faillites d’entreprises, une hausse soudaine et extrême du taux de chômage et la stagnation de la société japonaise dans son ensemble. C’était une époque où beaucoup étaient privés d’espoir, où les rêves se mesuraient à leur prix. C’est dans ce contexte historique que j’ai écrit une histoire. C’était l’histoire de Ramza, un jeune homme qui luttait sans relâche contre un système de classes sociales bien ancré. C’était l’histoire de Delita, qui cherchait à tirer parti de cette confusion et de ce désespoir pour améliorer sa position sociale. C’était l’histoire d’un destin singulier, où amitié et trahison s’entremêlent. Et aujourd’hui, en 2025 – à une époque où les inégalités et les divisions sont encore profondément ancrées dans notre société – je vous propose à nouveau cette histoire. La volonté de résister est entre vos mains. »

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sera disponible dès le 30 septembre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2