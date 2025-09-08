Si Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien, d’autres remasters ou même une suite pourraient voir le jour

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Square Enix aura mis un sacré bout de temps pour remettre au goût du jour Final Fantasy Tactics. Il avait une bonne raison pour cela, étant donné que ce remaster a demandé de presque tout reprendre à zéro, rendant le développement plus compliqué que prévu. Pour autant, l’éditeur espère que cette nouvelle version trouvera son public malgré toutes ces années, et cela pourrait même ouvrir la voie à d’autres remasters, et pourquoi pas à de nouveaux épisodes au sein de cette série.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2

Date de sortie : 30/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Notre prise en main sur le renouveau de ce Tactical culte

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Notre prise en main sur le renouveau de ce Tactical culte

Square Enix admet avoir perdu le code source de Final Fantasy Tactics et a repris de zéro pour le remaster

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Square Enix admet avoir perdu le code source de Final Fantasy Tactics et a repris de zéro pour le remaster

Final Fantasy Tactics : Le remaster changera une bonne partie du script, mais plus sur la forme que sur le fond

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy Tactics : Le remaster changera une bonne partie du script, mais plus sur la forme que sur le fond

State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (007, Marvel, Pragmata, Nioh 3…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Si Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien, d’autres remasters ou même une suite pourraient voir le jour
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Si Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien, d’autres remasters ou même une suite pourraient voir le jour
Keanu Reeves serait absolument partant pour rempiler dans la suite de Cyberpunk 2077
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Keanu Reeves serait absolument partant pour rempiler dans la suite de Cyberpunk 2077
Ghost of Yotei : Faites le tour de la région d’Ezo grâce à une nouvelle vidéo qui présente tous les décors
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei : Faites le tour de la région d’Ezo grâce à une nouvelle vidéo qui présente tous les décors
Voici les premières dates de la tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les premières dates de la tournée française de concerts autour de Clair Obscur: Expedition 33
MachineGames se dit prêt à travailler sur un nouveau jeu Wolfenstein
pc
switch
ps4
xbox one
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : MachineGames se dit prêt à travailler sur un nouveau jeu Wolfenstein
Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight Silksong n’est pas une promenade de santé, et les mods les plus téléchargés du jeu réduisent la difficulté
Le prochain DLC de Starfield a été teasé lors du deuxième anniversaire du jeu de Bethesda
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain DLC de Starfield a été teasé lors du deuxième anniversaire du jeu de Bethesda
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 septembre (Borderlands 4, Garfield Kart 2…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 septembre (Borderlands 4, Garfield Kart 2…)
Le tournage de la série God Of War par Amazon MGM Studios devrait débuter début 2026
pc
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le tournage de la série God Of War par Amazon MGM Studios devrait débuter début 2026
Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : 007 First Light, nouveau jeu Rayman, série Tomb Raider et Fairgames
Scott Pilgrim EX : On y a joué, le beat’em up change de formule
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Scott Pilgrim EX : On y a joué, le beat’em up change de formule
Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Les précommandes de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vont être remboursées, le temps d’effectuer des changements
Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Life is Strange : Une série TV va voir le jour chez Amazon, et suivra les événements du premier jeu
Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie
Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour le co-fondateur de Devolver, GTA 6 serait le premier AAAAA de l’industrie
Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien
007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée
2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII
Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end
Daimon Blades : On a joué à ce slasher FPS nerveux et qui vient d’être repoussé au 6 octobre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Daimon Blades : On a joué à ce slasher FPS nerveux et qui vient d’être repoussé au 6 octobre
Ces 18 jeux indépendants de la Gamescom 2025 qui nous ont marqués
Image d\'illustration pour l\'article : Ces 18 jeux indépendants de la Gamescom 2025 qui nous ont marqués
Borderlands 4 : nos impressions après 30h de jeu, un retour en force pour la saga ?
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : nos impressions après 30h de jeu, un retour en force pour la saga ?
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a dépassé le million d’exemplaires distribués en un seul jour
Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Star Wars Outlaws : Voici pourquoi la version Switch 2 est sur une game-key card plutôt que sur une cartouche simple