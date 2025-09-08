Si Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien, d’autres remasters ou même une suite pourraient voir le jour

Tout repose sur la réception du remaster

Kazutoyo Maehiro, réalisateur du prochain Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, a lancé l’hypothèse que le succès du remaster pourrait donner envie à Square Enix d’investir à nouveau dans la licence Final Fantasy Tactics, notamment pour d’autres remasters. Il déclare même chez Inverse qu’un nouvel épisode peut voir le jour si le public répond présent, même si l’espoir est très fin :

« Si The Ivalice Chronicles rencontre un franc succès, tant mieux pour les fans : ils pourront en profiter. Mais en même temps, cela démontre la viabilité économique du genre RPG stratégique. Cela pourrait donc ouvrir la voie à quelque chose autour de Final Fantasy Tactics Advance ou A2 [Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift], voire à des suites et de nouveaux titres. Je pense que je parle au nom de tous ceux qui ont travaillé sur le Final Fantasy Tactics original et qui travaillent également sur The Ivalice Chronicles : nous aimerions vraiment voir cela se produire. »

Une bien belle ambition qui semble cependant difficilement réalisable, à moins d’un gros succès. Avec ses titres HD-2D, l’éditeur japonais a trouvé une branche pour développer de nouveaux jeux sans prendre de trop grands risques financiers, ce qui pourrait permettre à la licence de se développer via ce créneau, mais rien n’est assuré pour le moment.

Réponse dès le 30 septembre prochain, date à laquelle Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch et Switch 2.