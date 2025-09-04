Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Notre prise en main sur le renouveau de ce Tactical culte

Final Fantasy Tic Tac

Vingt-huit ans après sa sortie initiale, Final Fantasy Tactics revient sur le devant de la scène avec une nouvelle édition baptisée The Ivalice Chronicles. Attendu pour le 30 septembre 2025 sur Switch, Switch 2, PlayStation, Xbox Series et PC, ce remaster n’emprunte pas la voie de la refonte radicale façon Final Fantasy VII Remake. Il s’agit plutôt d’une modernisation respectueuse, qui conserve l’esprit originel tout en l’adaptant aux standards actuels. Certains y verront peut-être une excuse de « fainéantise » pour ne pas tout moderniser façon HD-2D, mais cette envie de préserver l’expérience d’antan peut clairement s’entendre.

Le chantier n’a pas été simple car la perte du code source d’origine a obligé Square Enix à reconstruire le jeu intégralement avant de l’optimiser pour les standards actuels. Yasumi Matsuno, scénariste du jeu original, en a profité pour retoucher légèrement le script afin de fluidifier certains dialogues, notamment en vue de l’ajout du doublage complet en anglais et en japonais.

Deux manières de (re)découvrir l’aventure sont ainsi proposées. Le mode Classique reprend l’expérience de 1997, mais avec l’avantage d’une traduction française. Le mode « Amélioré », véritable vitrine de cette réédition, propose quant à lui une interface repensée, un doublage intégral, des options de difficulté modernisées et divers ajouts de confort. Une formule équilibrée, capable de satisfaire aussi bien les puristes attachés à la version brute que les nouveaux venus qui risqueraient de buter sur les lourdeurs des années 90.

Lors de notre session sur PS5, nous avons pu tester deux combats : le tutoriel d’introduction, volontairement simple, puis une mission plus tendue où il fallait protéger la princesse Ovélia. Si vous n’avez jamais touché à Final Fantasy Tactics, préparez-vous à découvrir un récit marquant, bien plus nuancé que la plupart des histoires manichéennes des JRPG de son époque. Près de trois décennies plus tard, l’écriture conserve toute sa force, et il y a fort à parier que l’intrigue saura toujours captiver. De plus, les doublages apportent un vrai supplément d’âme étant donné qu’ils intensifient les dialogues, renforcent la personnalité des protagonistes et les rendent immédiatement attachants (ou détestables).

Un remaster qui fait les Jobs

Même si le gameplay reste toujours aussi profond grâce à son système de jobs emblématique, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gagne en lisibilité et en confort par rapport au jeu original. La première amélioration immédiatement perceptible est la présence d’une barre d’ordre de tour claire et permanente, affichant non seulement qui jouera ensuite, mais aussi l’effet anticipé de chaque action. Avant de valider une attaque ou un sort, il est désormais possible de visualiser les dégâts estimés, les chances de réussite ou encore les délais liés aux capacités nécessitant un temps de charge. Cela peut sembler évident aujourd’hui car ces éléments semblent acquis pour les productions actuelles, mais pour ceux qui rejoueront à l’original, ces absences risquent d’en frustrer plus d’un.

Autre amélioration assez pratique, la possibilité de réinitialiser un déplacement. Dans la version originale, une simple erreur de case pouvait condamner tout un tour, voire faire basculer une bataille entière. Dorénavant, il est possible de repositionner une unité tant que l’action n’est pas confirmée. À cela s’ajoutent des options comme l’accélération de la vitesse du jeu, qui fluidifie les combats pour ceux qui trouveraient les animations trop lentes. Nous n’avons pas encore pu passer en revue toutes les optimisations de confort, mais il est déjà clair que le titre conserve toute sa superbe, tout en proposant une prise en main immédiate et moderne malgré son âge.

Sur le plan visuel, le jeu opte pour une réinterprétation élégante du pixel-art, respectueuse de l’original mais modernisée pour les écrans actuels. Les plus nostalgiques pourront même se tourner vers le mode Classique, plus proche du rendu d’époque. Enfin, difficile de parler de Final Fantasy Tactics sans évoquer sa bande-son magistrale. Les compositions de Hitoshi Sakimoto et Masaharu Iwata restent parmi les plus marquantes de la licence, en dehors des travaux de Nobuo Uematsu. Les morceaux ont bien été remasterisés, mais on regrette l’absence d’une réorchestration complète, ou au minimum la possibilité de choisir entre les versions originales et orchestrales. Cela aurait été la cerise sur le gâteau d’un retour déjà très soigné.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sera sans aucun doute l’occasion rêvée de (re)découvrir l’œuvre culte de 1997 dans les meilleures conditions. Selon nous, les ajustements d’interface et de confort rendent sa profondeur stratégique plus lisible que jamais, sans pour autant sacrifier son niveau d’exigence. Quant au scénario, toujours d’une rare maturité dans l’univers du RPG japonais, il gagne une nouvelle dimension grâce au doublage intégral. On ne peut que vous conseiller de sauter le pas, car si cette renaissance parvient à séduire un nouveau public, elle pourrait bien ouvrir la voie à d’autres projets autour d’Ivalice, voire au retour tant espéré d’un véritable nouveau Final Fantasy Tactics.