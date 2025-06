Après la polémique au Summer Game Fest, le réalisateur de Splitgate 2 présente ses excuses

La pire casquette au pire moment

Deux choses étaient reprochées à Ian Proulx lors de son passage au Summer Game Fest. La première était sa façon de promouvoir Splitgate 2 en s’en prenant aux autres FPS du milieu, la saga Call of Duty en tête, en disant qu’il était fatigué de « jouer au même Call of Duty tous les ans ».

Si on ne peut pas complétement lui donner tort, il y avait sans doute mieux à dire quand on paye plusieurs dizaines de millions de dollars pour monter sur la scène du Summer Game Fest, surtout quand le bonhomme semblait mettre tout le milieu du FPS dans un même panier, alors qu’il est loin de se limiter à la licence d’Activision. Et quand s’ajoute à cela des polémiques autour de Splitgate 2 sur son prix d’achat et de ses micro-transactions, le message sonne un peu creux.

Deuxième problème, le look de Proulx, qui affichait alors une casquette noire avec le message « Make FPS Great Again ». Soit un dérivé du slogan de Donald Trump (« Make America Great Again »). Rappeler l’esthétique du clan MAGA n’était clairement pas une bonne idée, surtout dans cette période si particulière à Los Angeles, où des manifestations avaient lieu en même temps que le Summer Game Fest pour protester contre les forces de l’ICE (« Immigration and Customs Enforcement » la police de l’immigration), tandis que le gouvernement déploie de plus en plus de soldats dans les rues, envenimant les choses. Un climat plus que tendu qui s’est embrasé au cours des derniers jours, c’est pourquoi la casquette de Proulx n’est pas passée, du tout.

Pas d’excuses… avant de se rendre compte de ce qu’il se passe

Dans un premier temps, Proulx n’a pas voulu s’esxcuser de tout cela, affirmant que ceci était très innocent et ne cachait aucun message politique. Sur Twitter, un artiste travaillant sur la saga Call of Duty lui a fait comprendre que son message était maladroit, pour qu’il réponde ensuite « sur quel Call of Duty avez-vous travaillé déjà ? Je les confonds tous », et ce avec le compte officiel de Splitgate 2. Un message vite effacé, qui a suscité beaucoup de critiques, pour lequel Ian Proulx présente ses excuses :

« Oui, je dois dire qu’il y a eu un tweet que nous avons supprimé depuis, et je m’en excuse. En tant que PDG, tout est de ma responsabilité, ce n’était pas mon message. Mes publications sont personnelles, n’est-ce pas ? Ce sont des vidéos de moi, j’essaie d’être honnête et décalé, de m’adresser directement aux fans, mais il n’y a aucune excuse pour celui-là, et nous l’avons supprimé. »

Et son mea culpa a continué chez IGN, pour l’ensemble de la polémique cette fois :

« Je tiens à m’excuser. Et sincèrement, vous n’êtes pas obligés de me croire. Mais la vérité, c’est que je suis désolé. Et si je le suis, c’est à cause de ce que cela a fait à la communauté. Le plus important pour moi en ce moment, c’est que je souhaite avoir une communauté formidable… Je déteste la voir divisée. Et c’est ce que je constate actuellement, des deux côtés. Il y a des divisions au sein de la communauté, et j’en suis sincèrement désolé. Et je le répète, je maintiens l’intention derrière tout cela, l’intention est vraiment de le prendre au pied de la lettre [le fait de rendre les FPS meilleurs]. Nous voulons améliorer ce genre. Nous pensons qu’il est en mauvaise posture. Et nous voulons rendre les FPS aussi exceptionnels que possible. Mais je comprends aussi que ce n’est pas seulement une question d’intention, c’est aussi une question d’impact, et la plateforme que nous avons utilisée a eu un impact négatif, et j’en suis sincèrement désolé. »

Dans cette même interview, le réalisateur avoue qu’avoir choisi de porter une telle casquette sur scène était avant tout fait pour créer un mème, un moment qui aurait fait parler, même s’il ne s’attendait pas à ce que cela prenne des proportions aussi énormes :

« On voulait sortir un mème, quelque chose qui résume vraiment ce qu’on ressent, mais c’était aussi une blague. Une blague qui a été faite à outrance, et qui a été faite littéralement par Hideo Kojima, et on s’est dit que c’était un bon indicateur de la façon dont une réaction similaire pourrait se produire. On a aussi choisi de faire un chapeau noir plutôt qu’un chapeau rouge, mais je ne sais pas si ça change grand-chose. J’ai donc compris l’impact que de petites choses comme ça peuvent avoir sur les gens, et on essaie d’y réfléchir sérieusement à l’avenir. »

IGN rappelle à juste titre que Kojima a certes fait de même avec une casquette « Make TV Great Again », mais en 2017, toujours sous la présidence Trump (la première), mais dans un contexte social moins anxiogène qu’aujourd’hui. Proulx souhaite désormais apaiser les choses et que l’on reparle à nouveau de Splitgate 2, chose qu’il aurait pu directement faire au Summer Game Fest sans toute cette mise en scène.