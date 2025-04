SpeedRunners 2: King of Speed est annoncé sur PC et consoles

Une annonce Flash

SpeedRunners 2: King of Speed reprend la formule multijoueur qui a fait le succès du premier opus, souvent comparé à un « Mario Kart des plateformes 2D ». On y contrôle des super-héros excentriques, issus du premier jeu mais aussi des nouveaux, dans des courses effrénées jusqu’à huit participants, en ligne ou en local. Le but est de distancer ses adversaires pour les faire disparaître de l’écran, tout en évitant une zone de danger qui rétrécit progressivement. ​

Le jeu introduit des graphismes en haute définition et un netcode amélioré pour une meilleure expérience en ligne. Il faudra ainsi maîtriser des mécaniques de déplacement précises, apprendre les subtilités des cartes, utiliser des bonus comme des missiles ou des rayons de gel, et se balancer avec un grappin pour éviter d’être éliminés. Les environnements s’inspirent d’une utopie rétro-futuriste des années 1960 et offrent des pistes variées et colorées.

Le jeu promet d’être accessible aux nouveaux joueurs tout en offrant une profondeur qui satisfera les vétérans du genre. Il sera possible de participer à des tournois, créer des défis personnalisés et grimper dans les classements ou simplement profiter de parties décontractées entre amis.

SpeedRunners 2: King of Speed arrivera sur PC via Steam en 2025 et en 2026 sur consoles PlayStation, Xbox et Switch.