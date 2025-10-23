Species Unknown : Le jeu d’horreur coopératif lance son accès anticipé aujourd’hui

La roadmap est déjà là

C’est aujourd’hui que WanadevStudio débute officiellement l’aventure Species: Unknown, puisque le jeu débarque en accès anticipé en Steam en ce 23 octobre. Le studio a publié une nouvelle bande-annonce du jeu pour nous remettre dans l’ambiance de ce jeu horrifique jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 personnes.

Une feuille de route a été partagée pour mieux savoir à quoi s’attendre durant cet accès anticipé. Dès cet hiver, une nouvelle zone du vaisseau sera débloquée avec un laboratoire plein de mystères.

La mise à jour du printemps ajoutera quant à elle une nouvelle espèce qui sera à vos trousses, tandis que la mise à jour estivale proposera une nouvelle map. Et à l’automne 2026, c’est encore un autre spécimen qui vous attend. Et tout cela sera ponctué d’autres updates plus mineures pour améliorer l’expérience globale.

Le titre est vendu à un prix de lancement de 8,77€, valable uniquement jusqu’au 3 novembre prochain (avant de repasser à 9,75 €). Un « Supporter Pack est également mis en vente, contenant des tas d’objets cosmétiques, notamment pour votre personnage.

Le studio a précisé que le jeu est compatible Steam Deck, pour emporter l’horreur partout avec vous. N’oubliez pas qu’une démo est toujours disponible sur Steam.