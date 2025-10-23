Species Unknown : Le jeu d’horreur coopératif lance son accès anticipé aujourd’hui
Rédigé par Jordan
Après s’être spécialisé dans les jeux VR, l’équipe française de WanadevStudio a trouvé un autre filon à exploiter avec le genre du survival-horror. Déjà expérimenté dans ce domaine avec la sortie de Propagation: Paradise Hotel, le studio s’attaque maintenant à l’horreur spatiale avec Species: Unknown, un titre qui évoquera forcément Alien, et qui vous demandera une bonne dose de courage pour explorer un vaisseau abandonné.
La roadmap est déjà là
C’est aujourd’hui que WanadevStudio débute officiellement l’aventure Species: Unknown, puisque le jeu débarque en accès anticipé en Steam en ce 23 octobre. Le studio a publié une nouvelle bande-annonce du jeu pour nous remettre dans l’ambiance de ce jeu horrifique jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 personnes.
Une feuille de route a été partagée pour mieux savoir à quoi s’attendre durant cet accès anticipé. Dès cet hiver, une nouvelle zone du vaisseau sera débloquée avec un laboratoire plein de mystères.
La mise à jour du printemps ajoutera quant à elle une nouvelle espèce qui sera à vos trousses, tandis que la mise à jour estivale proposera une nouvelle map. Et à l’automne 2026, c’est encore un autre spécimen qui vous attend. Et tout cela sera ponctué d’autres updates plus mineures pour améliorer l’expérience globale.
Le titre est vendu à un prix de lancement de 8,77€, valable uniquement jusqu’au 3 novembre prochain (avant de repasser à 9,75 €). Un « Supporter Pack est également mis en vente, contenant des tas d’objets cosmétiques, notamment pour votre personnage.
Le studio a précisé que le jeu est compatible Steam Deck, pour emporter l’horreur partout avec vous. N’oubliez pas qu’une démo est toujours disponible sur Steam.
