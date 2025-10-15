Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop

Un survival-horror coop ou solo calibré pour la tension

Species: Unknown est jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs. Une souplesse idéale, car en solo, l’atmosphère est suffocante et chaque bruit compte. Le fait de ne compter que sur soi-même instaure également une tension grâce à cet isolement. En équipe, la peur est en quelque sorte partagée pour les âmes les plus sensibles qui seront rassurés à l’idée de ne pas faire ce voyage seul. De plus, la coordination devient vitale pour progresser et couvrir ses coéquipiers aux moments clés. L’architecture étroite du vaisseau, avec ses couloirs plongés dans le noir, ses sas verrouillés, ses salles techniques…, multiplie les angles morts et exacerbe la paranoïa. Le jeu prend tout son sens quand chacun assume un rôle (éclaireur, soutien, porteur d’objectifs) et communique en permanence pour éviter la catastrophe.

Des contrats variés qui renouvellent chaque partie

Ici, pas de simple « atteindre la sortie ». Le jeu propose des contrats aux objectifs distincts : extraire une boîte noire, capturer ou éliminer une menace, voire détruire le vaisseau pour contenir la créature. Chaque type de mission impose une stratégie différente, comme de la discrétion et du repérage pour l’extraction, des pièges et du contrôle de zone pour la capture, ou de la gestion de ressources explosives pour la destruction. La difficulté s’accentue au fil des runs, et la sélection procédurale de la menace maintient l’incertitude à chaque lancement. Cela donne une rejouabilité naturelle qui favorise l’expérimentation en équipe et les « Allez, encore une partie ».

Un bestiaire intelligent qui oblige à enquêter

Species: Unknown ne se contente pas d’envoyer un monstre au hasard et le jeu pioche parmi plusieurs spécimens aux comportements uniques, chacun avec ses forces et faiblesses. Avant même de tirer, il faut observer, recueillir des indices et identifier ce que vous affrontez pour adapter votre plan. Par exemple, il vous faudra observer la manière dont ont été tués les membres d’un équipage pour déterminer l’espèce qui est présente à bord afin de pouvoir la contrer efficacement. Certains réagissent différemment au bruit, d’autres aux armes spéciales ou encore regroupements de joueurs. Cette couche d’investigation casse la routine, car comprendre la méthode de chasse de la créature peut faire la différence entre une extraction propre et un carnage en règle.

Des outils malins : l’action n’exclut jamais la stratégie

L’arsenal privilégie la gestion du risque et la lecture de la situation. Parmi les exemples concrets, nous avons le capteur de mouvement qui avertit d’un déplacement proche et vous donne de précieuses secondes pour vous organiser ; le bouclier peut bloquer une attaque fatale et sauver un coéquipier ; la seringue de soin remet votre escouade sur pied au cœur de la mêlée ; la mini-carte aide à se repérer dans ces couloirs obscurs où l’on perd vite ses repères… Et surtout, toutes les menaces ne se règlent pas à la gâchette. Certaines créatures sont très résistantes, voire intouchables pendant certaines phases. Ainsi, savoir quand fuir, quand se cacher, quand temporiser devient un vrai savoir-faire.

Une progression motivante

Chaque contrat réussi rapporte des crédits à investir dans des améliorations d’équipement, l’achat de nouveaux outils et la customisation de votre avatar. Au-delà du simple power-up, la progression nourrit l’envie d’optimiser votre build selon votre style : soutien défensif, éclaireur, démolisseur… Autre bonus sympathique, le jeu propose de collecter du « lore » et de constituer votre propre “musée” des créatures, une galerie qui archive vos découvertes et donne envie de traquer à nouveau ces menaces pour tout compléter. Un petit côté Pokémon de l’horreur qui pousse à rejouer.

Un accès anticipé transparent, une démo gratuite et un studio expérimenté

Bonne nouvelle, vous pouvez essayer gratuitement la démo sur Steam et vous faire votre propre avis avant la sortie en accès anticipé prévue le 23 octobre 2025. Les développeurs annoncent une feuille de route participative avec environ 12 mois d’accès anticipé. Nous aurons notamment droit à davantage de spécimens, de cartes et d’améliorations, avec une prise en compte active des retours via Steam et Discord.

Enfin, Species: Unknown est développé par WanadevStudio, un studio français expérimenté basé à Lyon. Ils sont notamment responsables de Ragnarock, Propagation: Paradise Hotel ou encore Vestiges: Fallen Tribes. Des jeux très bien reçus et qui donne des gages de savoir-faire dans l’intensité et l’immersion. En particulier Propagation, qui faisait déjà dans le survival-horror. On rappellera qu’ici, le jeu est jouable sur PC, sans casque de réalité virtuelle, ce qui est une précision importante si vous êtes familiers du studio.

Species: Unknown coche toutes les cases d’un survival-horror coop tendu et futé en incorporant des objectifs renouvelés, un bestiaire malin, des outils tactiques et une progression gratifiante. On ne peut que vous encourager à télécharger la démo gratuite sortie à l’occasion du Steam Next Fest. Si vous cherchez des soirées frisson à partager, montez à bord du vaisseau et tentez de ressortir vivant.

