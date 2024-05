Species: Unknown : Un nouveau jeu de tir coopératif avec une ambiance à la Alien, notre interview exclusive de WanadevStudio

Des bruits sourds, des cris, des armes et des monstres, voilà ce qui semble nous attendre dans nos parties de Species: Unknown l’an prochain. Après avoir vu le premier trailer du jeu lors de la conférence, il est grand temps de demander davantage d’informations croustillantes aux équipes du studio dont Tiffany en est la représentante pour répondre à nos questions.

WanadevStudio x Species: Unknown

ActuGaming : Bonjour ! Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter ? Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein du studio ?

Tiffany : Bonjour, je m’appelle Tiffany et je suis Responsable Communication chez WanadevStudio. Nous sommes un studio indépendant autofinancé situé à Lyon, on a produit Ragnarock et Propagation: Paradise Hotel !

Vous venez de révéler Species: Unknown, votre nouveau projet, en avant-première lors de notre dernier AG French Direct. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mystérieux projet qui nous a glacé le sang lors de sa présentation ?

Species: Unknown est un jeu de tir à la première personne en coopération jusqu’à 4 joueurs et joueuses (JcE) qui se déroule dans une atmosphère de science-fiction horrifique. Le joueur ou la joueuse incarne un mercenaire qui se rend en équipe sur un vaisseau spatial afin d’identifier et éliminer la menace qui y rôde.

Concrètement, en quoi consistera le gameplay de Species: Unknown ?

Puisque plusieurs créatures différentes seront disponibles dans le jeu, la première étape sera d’identifier celle à laquelle les joueurs et joueuses ont à faire en explorant le vaisseau. Une fois la menace identifiée, il faudra alors trouver le moyen de s’en débarrasser et ensuite l’annihiler. Il y aura également des phases de résolution d’énigmes qui compliqueront un peu les choses.

Vous mentionnez le côté coopératif de l’expérience, mais jusqu’à quel point les joueurs et joueuses devront ou pourront-ils coopérer ?

Bien que Species: Unknown puisse être joué en solo, le jeu a été pensé principalement pour de la coopération. Les créatures et les énigmes donneront du fil à retordre aux joueurs et joueuses, il sera donc fortement conseillé d’établir des stratégies de groupe afin d’aller au bout de la mission. En outre, les créatures ont toutes un comportement différent les unes des autres et pousseront les joueurs et joueuses à adapter leur stratégie pour survivre.

Dans les abysses de Species: Unknown

Pour préciser davantage ce que sera Species: Unknown, votre trailer d’annonce mentionne le terme « Repeat », devons-nous en déduire que le jeu possède une mécanique de Rogue-like au sens large et que la mort ne sera qu’un enseignement ? Ou que l’objectif est de réaliser de nouvelles parties avec d’autres éléments ?

Le terme « repeat » a été choisi pour exprimer en partie la rejouabilité. Une mission de Species: Unknown durera environ une trentaine de minutes. A l’issue de cette mission, les joueurs et joueuses obtiendront selon leurs statistiques, des crédits qui leur permettront d’améliorer leurs armes, leurs armures, etc., et ainsi pouvoir battre les créatures au plus haut niveau de difficulté.

Au visionnage du trailer, bon nombre de personnes tenteront de faire le rapprochement avec d’autres productions comme notamment GTFO. Pouvez-vous nous dire en quoi votre proposition sera différente de celle-ci et a fortiori, quelles ont été vos inspirations pour créer Species: Unknown ?

GTFO est une excellente référence, mais ce n’était pas une de nos inspirations ! Species: Unknown sera plutôt porté sur l’exploration que sur l’action, exit le wave shooter. Le Game Designer Nicolas Vancayseele est un grand fan de films d’horreur. Le rythme de Species: Unknown sera très similaire au rythme des films Alien ou Life.

On peut également trouver des similitudes dans le jeu Phasmophobia pour le côté enquête, et le jeu Alien Isolation pour le côté survie. Le joueur ou la joueuse commencera la mission dans un environnement déjà oppressant et dans lequel la tension continuera d’augmenter au même titre que la menace se fera plus agressive. Et vous verrez, cela sera bien compliqué…

Nous imaginons que les joueurs et joueuses auront à leur disposition tout un arsenal d’armes et accessoires différents. Devons-nous nous attendre à des armes spéciales ou d’autres originalités de gameplay pour affronter les créatures qui hantent le vaisseau ?

En effet, les joueurs et joueuses auront accès à divers outils et armes qu’ils devront se répartir stratégiquement afin d’arriver à leur fin. Chaque créature est différente et demandera donc une attention particulière pour la maîtriser.

Technicité et VR

Vous avez également annoncé que le jeu tournera sous Unreal Engine 5. Pourquoi ce choix et sur quels aspects ce moteur vous a semblé être le bon choix pour développer Species: Unknown ?

Nous développons nos jeux sur Unreal Engine depuis très longtemps, c’est donc un choix logique de rester sur le logiciel d’Epic. En ce qui concerne l’utilisation de UE5, c’est l’occasion pour nous de pousser les curseurs au max en termes de performances et de qualité des rendus que nous allons offrir.

Il nous semble qu’il s’agit là de votre tout premier jeu qui ne sera pas concerné par la réalité virtuelle, ou plutôt, qui a tout de suite été pensé comme jeu non VR. Comment s’est passé ce virage technologique et pourquoi cette décision ?

C’est vrai, on aime bien sortir de notre zone de confort pour chaque production, tant dans l’univers que le gameplay. Du coup, la meilleure façon de nous exprimer sur ce projet était de nous diriger sur du non VR. C’est excitant !

Le jeu est prévu pour l’instant pour le printemps 2025. Où en êtes-vous concrètement du développement du jeu à l’heure actuelle et êtes-vous confiants sur la fenêtre de sortie annoncée ?

Nous sommes actuellement en pré-production avec des tests hebdomadaires que nous réalisons au sein du studio. On valide la boucle de gameplay, les facteurs funs. Même si on se laisse la possibilité de modifier les délais pour atteindre notre objectif de qualité, sachant que nous visons une sortie en accès anticipé, on reste en effet assez confiant sur notre prévision de printemps 2025.

Bien que le jeu soit encore en phase précoce de développement, imaginez-vous mettre régulièrement à jour Species: Unknown avec de nouvelles armes, de nouveaux endroits à visiter, des événements spéciaux, etc. ?

Il est encore très tôt pour répondre avec certitude à cette question mais les premiers éléments ressentis sur nos tests nous poussent à dire que ce serait une bonne réponse d’évolution. Ce sera aussi le but de l’EA.

Autres projets et mot de la fin

Vous préparez en parallèle Vestiges: Falles Tribes vu également pendant la conférence et qui propose, lui, une démo sur Steam. La sortie est prévue pour cette année, que pourriez-vous dire au public pour qu’il saute sur la démo immédiatement ?

C’est plus une build open dev qu’une démo. Elle est mise à jour régulièrement et reflète l’état d’avancement du jeu, on a voulu la rendre disponible gratuitement durant le développement de Vestiges: Fallen Tribes. C’est un jeu qui va se vouloir compétitif, alors commencez dès maintenant pour être le futur champion de demain !

Le développement de Species: Unknow n’est évidemment pas encore terminé, mais sans doute avez-vous déjà une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqués ou une anecdote de développement sur le jeu ? Ou quelque chose qui vous fait encore sourire aujourd’hui ?

La première créature que nous avons utilisée dans le prototype de Species: Unknown était notre mascotte, un petit poulpe violet, mais en version dark et très agressive. On la surnommait « dark poulpi » !

Et pour finir, un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

On est fier de participer à l’AG French Direct une nouvelle fois, on remercie les joueurs et joueuses sans qui nous ne pourrions pas faire ce métier et nous les encourageons à nous suivre pour ne rien rater des dernières nouvelles sur Species: Uknown, et en attendant le printemps 2025, à venir nous défier sur Vestiges: Fallen Tribes.

Nous tenons à remercier WanadevStudio d’avoir participé une fois de plus à l’AG French Direct pour le reveal exclusif de leur nouveau jeu, Species: Unknown. Merci à Tiffany pour son temps accordé à répondre à nos questions. Species: Unknown est encore en phase de pré-production et devrait arriver en accès anticipé au printemps 2025 sur PC. En attendant, vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur Steam et retrouver Vestiges: Fallen Tribes lui aussi présent lors de la conférence.