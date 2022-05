Propagation : Paradise Hotel

Propagation : Paradise Hotel est un survival horror en réalité virtuelle développé et édité par WanadevStudio. Il s'agissait à l'origine d'une courte expérience gratuite mais devant les bons retours, l'équipe a décidé d'en faire un jeu complet. On est donc toujours un employé du Paradise Hotel qui était sur son lieu de travail quand l'apocalypse a eu lieu. Une maladie s'est propagée transformant les gens en zombies et autres mutants. Caché depuis quelques temps, il faut vous résoudre à explorer ce qu'il reste de l’hôtel pour trouver une issue quand les monstres rodent et que des énigmes bloquent votre passage.