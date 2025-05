Species: Unknown nous fera hurler de frayeur dans l’espace avec sa bêta prévue pour le mois de juin

La menace changera à chaque partie

Même avec trois amis à vos côtés, il faudra avancer avec la plus grande des prudences dans Species: Unknown. Ce survival-horror coopératif en vue à la première personne vous demander d’effectuer plusieurs types de missions au sein d’un vaisseau pour le mon glauque, où rôde une créature non-identifiée qui sera choisie à chaque fois de manière procédurale, histoire de ne jamais savoir à quoi s’attendre précisément et de proposer une rejouabilité élevée.

On découvre aujourd’hui un peu plus de gameplay avec des images qui nous montrent que l’on sera bien équipés pour faire face à une telle menace, notamment avec un bouclier et de quoi repérer ce qui bouge aux alentours, mais cela ne suffira pas pour vous mettre totalement à l’abri de la créature qui vous traque.

Seul un bon esprit d’équipe vous sauvera, et vous pourrez vous entraîner dès le 17 juin prochain puisque Species: Unknown aura droit à une bêta fermée sur Steam, dans laquelle vous pourrez commencer à prendre un peu vos marques.

Le jeu complet n’a pas encore de date de sortie précise, mais il devrait arriver dans le courant de cette année 2025.