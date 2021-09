Ragnarock

Ragnarock est un titre jouable en réalité virtuelle qui prend la forme d'un jeu de rythme avec des musiques ayant pour genres le rock celtique ou le metal. On doit alors taper les notes en rythme sur des tambours à bord de navires de guerre vikings afin de les faire avancer le plus vite possible et obtenir le meilleur score. S'il est jouable en solo, il est aussi possible de l'apprécier en multijoueur avec un mode PvP jusqu'à 6 joueurs, qui va se dérouler sous la forme d'une course.