South of Midnight dépasse le million de joueurs : Compulsion Games revendique un rôle unique chez Xbox

Un bon départ grâce au Game Pass

Dans une interview accordée à GameRant, Guillaume Provost, PDG de Compulsion Games, a confirmé que le jeu avait franchi le cap du million de joueurs en trois semaines. Une performance respectable, même si nous n’avons pas le détail entre les ventes directes et les téléchargements via le Xbox Game Pass. On peut toutefois présumer que l’essentiel des joueurs vient du service d’abonnement de Microsoft étant donné que les chiffre n’ont pas été glorieux sur Steam avec un pic de 1483 joueurs simultanés selon Steam DB.

Ce chiffre le place derrière d’autres titres récents publiés sous la bannière Xbox, comme Hi-Fi Rush (2 millions de joueurs en cinq semaines), Atomfall de Rebellion (2 millions en deux semaines) ou Avowed d’Obsidian, qui aurait attiré environ 6 millions de joueurs en un mois (selon les estimations de mindGame Data). Interrogé sur la performance du jeu, Guillaume Provost a tenu à rappeler la mission spécifique de son équipe au sein de l’écosystème Xbox.

« Notre rôle n’est pas de faire des blockbusters comme Call of Duty, mais d’apporter de la diversité, de proposer des expériences originales ou de toucher un nouveau public », a-t-il expliqué. Pour le dirigeant, cette approche est essentielle à l’identité de Compulsion Games, dont le précédent jeu We Happy Few avait déjà fait preuve d’une certaine audace. Il se dit motivé par l’idée de représenter différentes cultures et d’explorer des territoires encore peu abordés dans le jeu vidéo.

De notre côté, South of Midnight nous a laissé une impression mitigée malgré des qualités indéniables. Nous vous invitons à consulter notre test complet pour en savoir plus.