Soulstice : L’Action-RPG montre du gameplay bien dynamique

Annoncé lors de l’E3 durant le PC Gaming Show, Soulstice a profité de la Gamescom pour faire son retour. Le titre était présent durant le Future Games Show qui s’est tenu il y a quelques minutes pour nous montrer un peu plus de gameplay, et nous faire voir qu’il tient vraiment plus d’un Devil May Cry que d’un Souls-like, comme les développeurs l’affirmaient durant sa première présentation.

Un trailer rempli d’action

Pour celles et ceux qui découvrent le titre, Soulstice nous demandera de gérer deux personnages en un. Les deux sœurs, nommées Briar et Lute, auront chacun des capacités uniques, puisque Briar possède encore son enveloppe physique et peut donc effectuer de grands dégâts à l’arme blanche, tandis que Lute utilisera ses pouvoirs spectraux.

Soulstice sera disponible sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series dans le courant de l’année 2022, sans plus de précisions pour le moment.