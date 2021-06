Soulstice

Briar et Lute, deux soeurs revenues à la vie sous forme de Chimère, ont comme lourde mission de protéger l'humanité contre les Spectres. Voilà l'épopée décrite dans Soulstice, un action-RPG avec des combats nerveux où les protagonistes pourront exécuter des combos en utilisant le panel de coups à leurs dispositions. Les deux sœurs auront une certaine synergie dans leur gameplay avec Lute qui est un fantôme aux pouvoirs mystiques alors que Briar est plus directe avec sa force surhumaine. L'action prend place dans un monde lugubre et plus précisément dans la ville d'Ilden où une sombre histoire d'amour fraternel va prendre place.