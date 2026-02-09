Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)
La semaine dernière fut riche en sorties jeux vidéo à ne pas manquer, et celle qui est devant nous n’a pas à rougir de la comparaison. Une fois encore, le mois de février s’avère être l’un de ces mois où toutes les sorties s’empilent les unes sur les autres, histoire de maximiser les revenus des entreprises avant la fin de l’année fiscale fin mars. Voici donc ce qui nous attend cette semaine.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, il y aura donc de quoi faire avec beaucoup de sorties jeux vidéo à surveiller de très près. Une semaine sous le signe des retours, que ce soit du côté de Mario qui retrouve le court de tennis, Kazuma Kiryu qui nous fait revivre l’une de ses plus grandes aventures, ou Suda51 qui reprend du service avec un jeu ambitieux.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
10 février
- Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, Xbox Series)
- Mewgenics (PC)
- Relooted (PC, Xbox Series)
11 février
- Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series)
- Starsand Island (PC, Xbox Series, accès anticipé)
- Tokyo Scramble (Switch 2)
12 février
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2)
- Mario Tennis Fever (Switch 2)
- Disciples: Domination (PC, PS5, Xbox Series)
- RIDE 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- BlazBlue Entropy Effect (PS5, Xbox Series, Switch)
- Dear me, I was… (PC, Switch, iOS, Android)
- Rogue Point (PC, accès anticipé)
- Killer Inn (PC, accès anticipé)
- ChromaGun 2: Dye Hard (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Roadside Research (PC, Xbox Series, accès anticipé)
13 février
- High on Life 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Rune Factory: Guardians of Azuma (PS5, Xbox Series)
