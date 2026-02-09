Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, il y aura donc de quoi faire avec beaucoup de sorties jeux vidéo à surveiller de très près. Une semaine sous le signe des retours, que ce soit du côté de Mario qui retrouve le court de tennis, Kazuma Kiryu qui nous fait revivre l’une de ses plus grandes aventures, ou Suda51 qui reprend du service avec un jeu ambitieux.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

10 février

11 février

12 février

13 février