Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 février (Resident Evil Requiem, Towerborne…)

Les sorties de la semaine

Parmi les sorties jeux vidéo à surveiller de très près, c’est bien celle de Resident Evil Requiem qui devrait pas mal attirer les foules. Le prochain jeu de Capcom est attendu au tournant par tous les fans de la saga, qui veulent savoir ce qu’il va advenir de Grace et de Leon. Notons également la sortie de la version 1.0 de Towerborne, qui en profite pour débarquer sur PS5, ainsi que la sortie d’un nouveau jeu Reigns, cette fois-ci à la sauce The Witcher.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

24 février

25 février

26 février

27 février