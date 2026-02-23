Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 février (Resident Evil Requiem, Towerborne…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Nous sommes déjà à la fin du mois de février et le calendrier se fait de plus en plus compliqué à suivre alors que nous n’en sommes qu’au début de l’année. Cette semaine encore, attendez-vous à pas mal de sorties jeux vidéo à ne pas manquer, même si l’une d’entre elles va monopoliser toute l’attention.
Les sorties de la semaine
Parmi les sorties jeux vidéo à surveiller de très près, c’est bien celle de Resident Evil Requiem qui devrait pas mal attirer les foules. Le prochain jeu de Capcom est attendu au tournant par tous les fans de la saga, qui veulent savoir ce qu’il va advenir de Grace et de Leon. Notons également la sortie de la version 1.0 de Towerborne, qui en profite pour débarquer sur PS5, ainsi que la sortie d’un nouveau jeu Reigns, cette fois-ci à la sauce The Witcher.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
24 février
- Fallout 4: Anniversary Edition (Switch 2)
- Emberbane (PC)
- Last Mage (PC, accès anticipé)
25 février
- Reigns: The Witcher (PC, iOS, Android)
- Nested Lands (PC, accès anticipé)
26 février
- City Hunter (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Towerborne (PC, PS5, Xbox Series)
- Spellcasters Chronicles (PC, accès anticipé)
- No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (PS5, Xbox Series)
- The Disney Afternoon Collection (Switch, Switch 2)
- Tokyo XTreme Racer (PS5)
- Icarus (PS5, Xbox Series)
27 février
- Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Tales of Berseria Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Laysara: Summit Kingdom (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Resident Evil Village Gold Edition (Switch 2)
- Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition (Switch 2)
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 27/02/2026